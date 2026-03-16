“Hay una lucha”: Arturo Vidal explica el motivo que tiene a Colo Colo líder en la Liga de Primera

Colo Colo sumó un nuevo triunfo en el Estadio Monumental. El elenco dirigido por Fernando Ortiz superó por 2-0 a Huachipato y sigue líder en la Liga de Primera tras la disputa de las primeras siete fechas.

Con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, los albos volvieron a abrazarse y le sacan un punto de ventaja a Deportes Limache. Pero además son cuatro a la UC y cinco sobre la U de Chile, sus clásicos rivales.

ver también Se vienen notición con el nuevo estadio Monumental: “No quiero adelantarme, pero…”

Momento que destacó Arturo Vidal tras el trabajado triunfo ante el elenco de Jaime García. “Es muy importante ganar y volver a mejorar lo que se hizo con Audax. Vamos a darlo todo por ganar el campeonato. El equipo ha crecido mucho”, destacó el King que volvió a ser elegido como figura por TNT Sports.

El motivo que tiene a Colo Colo como puntero

Pero Arturo Vidal no se quedó solo con el triunfo de este lunes ante Huachipato y recalcó que hay un buen trabajo con Fernando Ortiz liderando el grupo. Incluso haciendo un punto de diferencia con lo que se vivió en la temporada pasada.

“El equipo ha crecido mucho. Sé todo lo que se trabaja en la semana. Uno se siente feliz cuando las cosas salen bien. El equipo se siente mejor. Hay una lucha interna muy buena”, recalcó.

Vidal se transformó en figura ante Huachipato

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, el Bicampeón de América hizo su juramento para lo que se viene en este 2026 con Colo Colo y que apunta directamente a la Liga de Primera. “Hay que agradecerle a la gente que un día venga a llenar el estadio. Vamos a darlo todo por ganar el campeonato. Estoy tratando de disfrutar al máximo y que el equipo vuelva al nivel que se merece”, sentenció.

En resumen:

Colo Colo venció 2-0 a Huachipato con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino .

venció 2-0 a Huachipato con goles de y . El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera la liga con un punto sobre Deportes Limache .

lidera la liga con un punto sobre . Arturo Vidal fue elegido la figura del partido por la señal de TNT Sports.

Publicidad