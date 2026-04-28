Manuel Pellegrini sufre en Real Betis luego de haberse farreado la clasificación a las semifinales de la Europa League. La derrota sufrida contra Braga ha sacudido el proceso del Ingeniero, al punto de que los rumores de salida no han tardado en aparecer.
La situación ha generado un enorme debate entre los hinchas verdiblancos, pero en el plantel tienen claro que debe seguir. Isco, uno de los mayores referentes del camarín, salió a poner el pecho por el chileno y le recordó a sus críticos lo que ha hecho.
El mediocampista de 34 años sacó las garras y cuestionó que se les haya olvidado el impacto que ha tenido el paso del DT por el club. De hecho, los llamó a valorar más su trabajo cuando los rumores de salida se escuchan fuerte.
Isco le recuerda al Betis quién es Manuel Pellegrini en medio de rumores de salida
A Isco no se le olvida lo que ha hecho Manuel Pellegrini por el Real Betis. El mediocampista salió al paso de las críticas contra el Ingeniero y defendió su proceso al mando de los Verdiblancos pese al revés sufrido en Europa League.
Isco no dudó en defender a Manuel Pellegrini por las críticas que ha recibido en Betis. Foto: Getty Images.
En conversación con Canal Sur Televisión, el volante fue consultado por el chileno y el momento que vive el equipo, dando una categórica respuesta. “Yo ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini“.
Isco no se detuvo ahí y le refrescó la memoria a los hinchas sobre el impacto del Ingeniero. “Lo que ha hecho el míster en el Betis es algo inédito. Quedar año tras año en Europa solo lo han hecho Barcelona, Madrid y Atlético”.
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Finalmente, el mediocampista no dudó en remarcarles a los verdiblancos que deben respetar a Manuel Pellegrini. “Hay que valorar el trabajo que hace“.
Si bien tiene contrato hasta junio del 2027, el entrenador tendrá que sentarse a conversar al final de la temporada para tomar una decisión. Por ahora, terminará el proceso, pero de seguro algo tendrá que hablar.
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Manuel Pellegrini busca cerrar la campaña dejando al Real Betis lo más arriba posible. Después de quedar fuera de la Europa League sumaron un triunfo ante Girona y un empate con Real Madrid, lo que lo ha levantado de a poco.
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En resumen, Betis y Pellegrini
- Crisis tras la eliminación europea: La derrota ante el Braga y la consecuente eliminación de la Europa League han puesto en duda la continuidad del “Ingeniero”. A pesar de tener contrato hasta junio de 2027, los rumores de una posible salida prematura han cobrado fuerza debido al desgaste del proceso tras el golpe internacional.
- El férreo blindaje de Isco: El referente bético salió en defensa del técnico chileno con una frase categórica: “Yo ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini”. El mediocampista de 34 años recordó a los críticos que el trabajo del DT es “inédito”, destacando que ha logrado clasificar al equipo a Europa de forma consecutiva, una regularidad que solo igualan gigantes como el Real Madrid, Barcelona y Atlético.
- Cierre de temporada y futuro incierto: Aunque el equipo ha mostrado señales de recuperación en La Liga (triunfo ante Girona y empate con el Real Madrid), el futuro de Pellegrini se definirá en una reunión al término de la campaña. Por ahora, el objetivo del chileno es dejar al Betis en lo más alto posible mientras el plantel cierra filas en torno a su liderazgo.