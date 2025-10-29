Manuel Pellegrini recibió con los brazos abiertos el fichaje de Sofyan Amrabat, quien se integró al Betis sin haber podido replicar su gran nivel en el Mundial de Qatar 2022 durante su paso por el Manchester United. De todas maneras, el incansable mediocampista es un jugador respetable.

Amrabat se sumó a los verdiblancos a préstamo desde el Fenerbahçe de Turquía. Pero ha tenido que lidiar con algunos problemas físicos en su estadía por el elenco andaluz. “Tratamos de hacer rotaciones cuando tenemos tres competiciones, pero el rendimiento de cada uno es muy importante”, describió Pellegrini.

Pero también es clave la disponibilidad física de cada uno de sus pupilos. Sin ir más lejos, para el duelo por la Copa del Rey perdió al argentino Giovani Lo Celso por una vacuna. Y al mediocampista colombiano Nelson Deossa por una conjuntivitis.

Sofyan Amrabat en acción por el Real Betis ante el Osasuna. (Fran Santiago/Getty Images).

“Amrabat tiene siempre esa molestia. No es bueno exigirle dos partidos seguidos. Por eso juega uno y el otro, no”, reconoció el experimentado DT chileno sobre esa lesión miofascial por una contusión que sufrió el volante de 29 años. Por ende, el seleccionado marroquí no estará en el duelo copero ante el Palma Río.

Sofyan Amrabat brilló en el Mundial de Qatar 2022 con Marruecos, que terminó en el 4° lugar. (Alex Pantling/Getty Images).

Pellegrini cuida a la figura del Mundial Amrabat en el Betis y espera por Isco

Manuel Pellegrini quiere sacar el nivel que Sofyan Amrabat ofreció en el Mundial de Qatar y en parte lo ha hecho, pero debe cuidar la musculatura del africano, quien se formó futbolísticamente en el Utrecht y luego, saltó a un grande de Países Bajos: el Feyenoord.

Pero debe seguir a la espera de Isco, quien en agosto sufrió una fractura de peroné por la que fue operado. De todas formas, el club difundió un video donde se le ve al talentoso volante ofensivo tener contacto con la pelota. “Está dentro de los plazos que esperaban los médicos”, aseguró Pellegrini.

Isco tras la seria lesión que sufrió en agosto. (Fran Santiago/Getty Images).

“Avanza con los fisios y en la medida que se recupera se tendrá idea de cuándo puede reaparecer. Pero todavía le falta trabajo”, sentenció Pellegrini, quien quizá pueda recuperar al ex jugador del Real Madrid en el receso de fecha FIFA pactado para noviembre. El tiempo dirá…

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Betis marcha en el 6° lugar de la tabla en La Liga 2025-2026 con 16 puntos obtenidos al cabo de 10 encuentros.

