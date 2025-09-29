Es tendencia:
Manuel Pellegrini está vuelto loco con el último refuerzo que llegó al Betis

Sofyan Amrabat llegó en el cierre del mercado de pases y de inmediato se transformó en un jugador regalón para el Ingeniero.

Por Felipe Escobillana

Manuel Pellegrini está cumpliendo, nuevamente, una buena campaña con el Betis. Marcha en la sexta posición de La Liga tras las primeras siete fechas en las que solamente perdió un partido.

Esto se debe a un refuerzo experimentado que pidió para su mediocampo y que tiene vuelto loco al Ingeniero: el marroquí Sofyan Amrabat, quien desde que llegó a comienzo de septiembre se ha convertido en pieza clave.

Llegó al club y con un par de entrenamientos saltó a la cancha para jugar ante el Levante durante 17 minutos. Desde entonces, no salió más de la titularidad.

Completó los 90 minutos contra la Real Sociedad, el Nottingham Forest y Osasuna en la posición de volante de contención, realizando una labor fundamental para el equilibrio del equipo en el mediocampo.

La historia de Amrabat

Amrabat juega por Marruecos a pesar de nacer en Países Bajos. Esto debido a que su abuelo Mohamed emigró a Amsterdam para buscar un futuro mejor, encontrando trabajo en una fábrica de quesos.

Años después llevó a su hijo Mohamed a vivir a este país europeo. Ahí conoció a Najat, quien tiene ascendencia neerlandesa e indonesia, y fueron padres de una niña (Imen) y tres varones (Nordin, Oualid y Sofyan). Nordin también es futbolista.

“Mi padre era muy estricto. No quería travesuras en la casa”, señaló Amrabat por la infancia bastante militarizada que le tocó vivir en Países Bajos.

Se formó en las divisiones inferiores del Utrecht, antes de saltar a equipos mayores como Feyenoord, Brujas, Fiorentina, Manchester United y Fenerbahce.

Pellegrini está encantado con su juego en el medio. De hecho, a pesar de tener bajas importantes en el centro de la zaga como Diego Llorente y Marc Bartra, descartó usar a Amrabat como central a pesar de que tiene la experiencia en el puesto.

A sus 29 años es vital en el alza que experimenta el cuadro andaluz y se ha ganado el corazón del estratega chileno, que espera completar una gran temporada en el Betis.

