Universidad de Chile

U de Chile mira con preocupación: así quedó la cancha del Nacional tras Bad Bunny

Luego de tres show con lleno total en el principal reducto del país, la cancha muestra su cara; si bien hay tiempo para recuperar, genera un dolor de cabeza.

Por Cristián Fajardo C.

El recital de Bad Bunny tuvo tres funciones en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile se alista para ser local en la temporada 2026 en el Estadio Nacional, aunque mira con mucha preocupación la larga de lista de recitales agendados en el principal reducto del país.

Un claro ejemplo de esto fue revelado por el medio Emisora Bullanguera, quienes mostraron fotos y videos del estado en que quedó la cancha del Nacional, luego de tres días de los shows de Bad Bunny.

El artista trajo su impresionante show “Debí tirar más fotos”, con lleno total viernes, sábado y domingo, con masiva presencia de espectadores para disfrutar de su música.

Pero la despedida del artista le mostró nuevamente la realidad al fútbol, con una cancha que deberá tener jornadas de mejoramiento para esta optima para la Liga de Primera.

Así quedó la cancha del Estadio Nacional. Foto: Emisora Bullanguera.

La cancha del Estadio Nacional en recuperación

Universidad de Chile no pudo terminar jugando la temporada pasada en el Estadio Nacional, luego de una larga lista de recitales que dejaron la cancha con poco margen de recuperación para los partidos

Si bien, en esta oportunidad hay, al menos, tres semanas de tiempo para poder mejorarla, en la U siguen mirando lo que pasa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en febrero habrá dos grandes eventos.

Así quedó ahora tras los tres show del puertorriqueño Bad Bunny, lo que alarma lo que puede pasar durante el año, más allá de un compromiso de arriendo con los azules.

Mira el video:

