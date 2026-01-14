Es tendencia:
Chile

Alineado con Tano Ortiz: el rol de Arturo Vidal como defensa central en Colo Colo

Colo Colo tiene pocas alternativas en defensa tras varias salidas. Es por eso que, Arturo Vidal sería la carta disponible para Ortiz.

Por Sebastián Amar

Arturo Vidal podría ser nueva alternativa para la defensa de Colo Colo
Arturo Vidal vuelve a estar en el centro del debate en Colo Colo, pero esta vez no por un gol, lesión, declaración o rendimiento. El King apareció como alternativa para jugar de defensa central, una posibilidad que le ha generado ruido algunos y certezas a otros.

La idea surge en medio de un escenario complejo para el Cacique, ya que cambió toda la línea defensiva y ve la necesidad de encontrar a alguien que tenga la experiencia necesaria para suplir el puesto. En este contexto, Vidal se ha hecho presente en el equipo de Fernando Ortiz, quien ya lo probó en esa posición.

El director técnico de Colo Colo utilizó Arturo Vidal como defensa central en el amistoso a puertas cerradas contra Colo Colo Sub 20. Si bien la carrera de Vidal se ha desempeñado más como volante, no hay que dejar de lado que el King surgió como central y hasta en algunas situaciones de carrilero.

Vidal ha dicho que esa posición “es más fácil” cuando ha sido consultado. Y por estar en la cancha, se alinea con el entrenador con el que ha tenido conflictos.

Sin embargo, la posibilidad de verlo como zaguero central no está exenta de cuestionamientos. El ritmo, la ubicación constante y la exigencia física específica del puesto abren dudas razonables sobre si es a mejor solución a largo plazo o solo un parche circunstancial.

Ortiz prueba a Arturo Vidal de defensa

¿Solución real o alternativa de emergencia?

Desde el cuerpo técnico entienden que la opción de Vidal como central responde más a una necesidad que a una decisión planificada. La falta de defensores disponibles, sumada a posibles rotaciones y exigencia de calendario, empuja a probar fórmulas no tradicionales.

Si bien llegaron jugadores como Javier Méndez, Joaquín Sosa y Matías Fernández Pardo, también se fueron cuatro defensas del Cacique: Emiliano Amor, Alan Saldivia, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, por lo que en una posible rotación no sorprendería ver al King de zaguero central.

Por ahora, Vidal se mantiene como una carta polifuncional, listo para cubrir donde el equipo lo requiera. Colo Colo aún busca equilibrio y es por eso que le servirá hacer una pretemporada con la mayor cantidad de jugadores disponible.

