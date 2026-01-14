Colo Colo ya tiene a su tercer refuerzo: el defensa central Javier Méndez, quien se suma a Matías Fernández y Joaquín Sosa en el mercado de fichajes. El uruguayo fue presentado este martes en el Monumental.

“Feliz de estar acá. Cuando se me presentó la chance de venir, lo hablé con mi familia y decidimos llegar acá. Sé a dónde vengo, son características similares, vengo de un equipo grande a otro. Desde mi humilde lugar trataré de sumar en lo que me toque“, dijo en su llegada.

“Sé que será lindo acá porque es un equipo grande, que demanda mucha presión y creo que estoy preparado. Vengo de otro grande donde asumí esa responsabilidad, mucha experiencia”, sumó.

El futbolista llega a reemplazar a Alan Saldivia, quien dejó Colo Colo para partir al Vasco da Gama de Brasil. Su contrato contempla dos temporadas y, ahora, también se supo cuál será el sueldo que recibirá Javier Méndez.

El sueldo del nuevo refuerzo de Colo Colo, Javier Méndez

El diario El Mercurio confirmó que Javier Méndez ganará 25 millones de pesos mensuales en el Cacique, lejos de los mejores salarios de la institución.

Este año, Colo Colo se liberó de sueldos altos como los de Mauricio Isla (dejó el club), Brayan Cortés (partió a Argentinos Juniors), Salomón Rodríguez (a préstamo a Montevideo City Torque) y Sebastián Vegas (volvió a México).

