Colo Colo ya comienza a delinear el camino con el que pretende volver a levantar el título. En Macul hay una idea clara que asoma como fórmula probada, apostar por una dupla de centrales uruguayos para sostener al equipo desde el fondo.

El recuerdo está fresco en el Monumental. En la temporada 2024, la zaga compuesta por Maximiliano Falcón y Alan Saldivia fue una de las grandes fortalezas del Cacique, entregando solidez, carácter y un sello competitivo que terminó siendo clave en la pelea por el campeonato.

Esa sociedad defensiva no solo destacó por su orden táctico, sino también por la intensidad, la garra y la personalidad para jugar partidos grandes. Estos atributos históricamente han sido asociados al fútbol uruguayo y muy valorados por el hincha albo.

Hoy, con un nuevo desafío por delante, en Colo Colo buscan repetir la receta que dio resultados. Convencidos de que un equipo campeón se construye desde atrás hacia adelante.

Joaquín Sosa y Javier Méndez asoma como la dupla titular de centrales

De Falcón-Saldivia a Méndez-Sosa

Para la temporada 2026, el Cacique proyecta una nueva pareja charrúa en la última línea, ahora con Javier Méndez y Joaquín Sosa como los encargados de sostener la defensa y marcar el tono competitivo del equipo.

Ambos zagueros llegan con roce, personalidad y una mentalidad acorde a lo que exige Colo Colo, perfilándose como una dupla pensada para responder tanto en el torneo local como en los partidos de alta presión.

Cabe que destacar que a pesar de ser ambos uruguayos su juego es distinto. El perfil de Méndez es un central que va más al choque, es más aguerrido, mientras que Sosa es muy hábil con la pelota en los pies, logrando así poder salir jugando con el equipo.