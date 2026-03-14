Este extremo colombiano chileno que tiene la U jugó el último Mundial Sub 17 por la Roja. Lo convocó Sebastián Miranda, quien lo conocía de su paso por Universidad de Chile. Su progreso sigue adelante en el Centro Deportivo Azul, al punto que se ganó un espaldarazo del DT interino.

Jhon Valladares lo convocó para la visita frente a Coquimbo Unido. No sólo eso: el entrenador que tomó las riendas del plantel tras la salida de Francisco Meneghini encontró el espacio para hacer debutar a Jhon Cortés. Corrían 64 minutos cuando el atacante reemplazó a Ignacio Vásquez.

Cortés se vio incisivo por la banda izquierda, aunque también sintió la presión del debut ante un rival complejo. Como en un cambio de frente que falló al controlar y la pelota se fue directo al lateral. Pero también tuvo el carácter de buscar el duelo cuando había espacio para encarar.

Jhon Cortés se suma al festejo de Arce y Guerrero. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y celebró con mucho fervor el golazo de Maximiliano Guerrero, quien coronó con una precisa definición una jugada individual extraordinaria de Agustín Arce. Luego del partido, Cortés dejó ver la emoción que lo invadió en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Todo fue captado por una cámara de TNT Sports en plena transmisión.

Fabián Hormazábal y el abrazo a Jhon Cortés por su debut profesional. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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Seguramente pasaron muchos recuerdos por su cabeza y estalló en un emocionado llanto por este premio que seguramente tenía como un sueño pendiente. Recibió un fraterno abrazo de Fabián Hormazábal, quien lo cobijó como si fuese un hermano mayor de Cortés.

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La reacción de Jhon Cortés: de jugar un Mundial con la Roja a debutar en U de Chile

A Jhon Cortés jamás se le olvidará el 14 de marzo de 2026 por su primera aparición en la U de Chile pocos meses después de haber defendido a la Roja en un Mundial juvenil. Le dio un abrazo muy afectuoso a Valladares por esa oportunidad.

También recibió las felicitaciones de Nicolás Fernández, quien sobre el final del cotejo reemplazó a Maxi Guerrero. “La emoción de Jhon Cortés, debutó con 17 años. Entre lágrimas y el apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico”, describió el relator Patricio Barrera.

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“Hicimos todas las gestiones para su nacionalización”, le dijeron a RedGol por Jhon Cortés desde Universidad de Chile cuando era inminente su citación a la Copa del Mundo para menores de 17 años. Y ahora saltó otra valla en el inicio de su promisoria carrera.

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