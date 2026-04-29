O’Higgins sorprende en Copa Sudamericana luego de entrar con todo en la pelea por la clasificación a octavos de final. Los Celestes se impusieron por 2 a 0 ante Boston River en Rancagua este miércoles y está mostrando un nivel que sorprende hasta a su técnico, Lucas Bovaglio.

El ex entrenador de Palestino habló luego de una nueva jornada de festejos en Rancagua y se instalaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo C, a un punto de Sao Paulo. Precisamente los brasileños son sus próximos rivales, por lo que su DT ya comienza a preparar a sus jugadores.

Luego de lo ocurrido en El Teniente la noche de este martes, el entrenador decidió sacar la voz con inesperados elogios a sus pupilos. Aunque más allá de eso, les remarcó que lo que viene es lo más importante si quieren pelear por avanzar a la próxima ronda.

Lucas Bovaglio está loco con O’Higgins y su nivel en Copa Sudamericana

Luego de vencer a Boston River, Lucas Bovaglio no dudó en destacar lo que está haciendo O’Higgins esta temporada. Los Celestes sueñan en Copa Sudamericana y su entrenador reconoce que ni él se esperaba un nivel como el que han mostrado, con dos triunfos y una derrota.

Lucas Bovaglio está sorprendido con el nivel que está mostrando O’Higgins en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

“Disfruto nuestro momento. Disfruto este presente porque no es normal que este equipo tenga los resultados que está teniendo“, remarcó el DT. “Las presentaciones que está teniendo normalmente son de aceptables hacia arriba”.

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“Ahora la semana que viene nos toca contra Sao Paulo de local, nos jugamos mucho. Hay que meter como sea, hay que tratar de ganar ese partido. Hoy Sao Paulo fue con un equipo alternativo a Bogotá y sacó un empate. Nos jugamos mucho la próxima semana”, añadió.

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En esa misma línea, Lucas Bovaglio recordó su análisis a comienzo de año. “Cuando arrancaba la temporada dije que íbamos a tener varias competencias, de índole internacional y local, pero había una que era trascendental: la competencia interna”.

Finalmente, destacó el ambiente interno por un lugar entre los titulares. “Esa competencia hace que el que entra rinda al máximo, que vea su chance de ganarse un puesto. Eso ha generado muy buena energía, hace que vayan apareciendo jugadores que rinden”.

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O’Higgins sueña en grande en Copa Sudamericana de la mano de Lucas Bovaglio. Los Celestes están dando que hablar esta temporada y esperan que el vuelo le alcance para meterse en la próxima ronda del torneo.

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