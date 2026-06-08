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Ancelotti sufre: Neymar le entrega a Brasil la peor noticia posible en la Copa del Mundo 2026

La Canarinha debuta en la cita planetaria contra Marruecos este sábado 13 de junio.

Por César Vásquez

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Neymar no podrá estar con la Canarinha en su estreno.
© GettyNeymar no podrá estar con la Canarinha en su estreno.

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y las diversas selecciones cuentan las horas para vivir su debut. Claro que quien vive una triste situación es Neymar en Brasil.

La Canarinha hace rato que no es protagonista en el planeta fútbol y las cinco estrellas que tienen bordadas en su escudo la obligan a ir por el título. Por esta razón es que no escatimaron en esfuerzos, contratando a Carlo Ancelotti como entrenador para esta competición.

El caso Neymar

En la previa a la salida de la nómina de Ancelotti para la Copa del Mundo, una de las grandes dudas era la presencia de Neymar. El jugador de Santos no está en su mejor momento físico, pero su calidad es incuestionable y todavía le queda bencina en el estanque a los 34 años.

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Si bien el entrenador italiano le dio en el gusto a los hinchas y decidió convocar a Ney, ahora sufre con las mismas dudas que todos tenían: las lesiones. El atacante arrastra problemas físicos, los cuales tienen tiritones a todos los seguidores del buen fútbol.

La lesión grado 2 en la pantorrilla derecha de Neymar tiene con los nervios de punta a todo Brasil, pero finalmente ya se conoce la gravedad de este problema. Como en los chistes, hay una mala y una buena al respecto.

La mala es que de acuerdo a UOL Brasil, Neymar no llegará al debut de su selección ante Marruecos este sábado 13 de junio, por lo que Carlo Ancelotti no contará con él en este complejo encuentro. Lo bueno, es que no tendría dificultades para decir presente en el resto del torneo.

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Neymar ya estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Imagen: Getty

Neymar ya estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Imagen: Getty

De esta manera, el jugador de Santos estaría disponible a partir de la segunda fecha de la fase de grupos, donde Brasil enfrentará a Haití, duelo que será el viernes 19 de junio. Ney dirá presente en la cuarta Copa del Mundo de su exitosa carrera.

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