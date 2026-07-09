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Mundial 2026

Felipe Melo pone como ejemplo a Argentina tras nuevo fracaso de Brasil: “Cuando volvamos a tener esa garra”

El ex volante de la Canarinha analizó la remontada de la Albiceleste ante Egipto y le habló a los jugadores brasileños.

Por Carlos Silva Rojas

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Brasil se fue temprano del Mundial 2026.
© GettyBrasil se fue temprano del Mundial 2026.

Uno de los grandes fracasos en el Mundial 2026 lo protagonizó Brasil, que invirtió millones en la contratación del entrenador italiano Carlo Ancelotti, y retrocedió al quedar eliminado en octavos de final.

El rendimiento del Scratch ha sido muy criticado y uno de los más duros fue el ex volante brasileño Felipe Melo, quien comparó el juego de la Canarinha con Argentina, que dio vuelta una derrota segura ante Egipto.

“Dos cosas me llaman la atención de esta Argentina. Lo primero es que es un grupo que no se da por vencido. En ningún momento dejaron de competir incluso perdiendo 2 a 0. En ningún momento dejaron de perseguir, de dejar la sangre, de dejar todo dentro de la cancha, aunque técnicamente al principio lo hicieron muy mal”, lanzó de entrada el polémico ex mediocampista.

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Elogios a Lionel Messi y críticas a la actitud de Brasil

Felipe Melo no se quedó ahí, porque además tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, el baluarte de la Albiceleste y que a sus 39 años lleva 8 goles en la Copa del Mundo.

“La segunda cosa es Lionel Messi, uno de los mayores jugadores de la historia del fútbol. Falló un penal y en ningún momento se desestabilizó. Lloró, se emocionó. Me llama la atención la mentalidad tan fuerte que tiene. A pesar del penal que falló es el máximo responsable de esta remontada heroica de Argentina”, comentó.

Felipe Melo alabó a Argentina y criticó a Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Felipe Melo alabó a Argentina y criticó a Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Con 39 años sigue como si tuviese 25. Ese es Lionel Messi. Sí, estoy hablando de un argentino. Tenemos que dejar de hablar de clubismo y empezar a hablar de lo que realmente pasa. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos que yo he visto jugar. No vi a Pelé, tampoco a Zico. Pero Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, ninguno fue mejor que Messi”, agregó.

Por último, Melo le pide garra a los jugadores brasileños y dice que con eso podrán revertir situaciones complicadas en el futuro.

Que esto (Argentina) seas un ejemplo para nosotros. Cuando volvamos a tener esa garra y esas ganas, volveremos a ser fuertes nuevamente“, cerró.

En síntesis

  • Carlo Ancelotti quedó eliminado en octavos de final del Mundial 2026 con Brasil.
  • Lionel Messi anotó 8 goles en la Copa del Mundo a sus 39 años.
  • Felipe Melo criticó el rendimiento de Brasil y elogió la mentalidad de Argentina.
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