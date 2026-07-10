A 24 horas del partido contra Noruega, Declan Rice le da un dolor de cabeza a Inglaterra. El volante sufre un virus en medio del Mundial 2026.

Inglaterra enfrenta más de una complicación en la previa del partido contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. La situación de Declan Rice es una de ellas y enciende las alarmas.

El futbolista del Arsenal, una de las figuras de esta selección en la Copa del Mundo, fue aislado de la concentración por un problema médico y su participación para este sábado 11 de julio está en duda.

¿Qué pasó? Daily Mail reportó que el volante está con un virus estomacal. “Ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad“, dijeron.

A 24 horas del decisivo partido contra Noruega, Declan Rice está en aislamiento para evitar que este virus afecte a otro de sus compañeros.

Declan Rice es duda por virus estomacal | Getty Images

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Inglaterra en alerta a solo horas del partido con Noruega en el Mundial 2026

De confirmarse su baja para este sábado, será un duro golpe para la escuadra de Thomas Tuchel. Declan Rice ha jugado cuatro de los cinco partidos de la Copa del Mundo y suma una asistencia en el torneo.

Los Tres Leones ya recibieron otra difícil noticia con Jarell Quansah, quien recibió dos fechas de castigo por su expulsión contra México. No solo se perderá el duelo contra los noruegos, sino una posible semifinal.