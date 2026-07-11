Figura del Borussia Dortmund, el guardameta fue decisivo en la tanda de penales frente a Colombia y ahora buscará liderar a Suiza ante Argentina.

Este sábado se disputará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, cuando Suiza y Argentina se enfrenten por un lugar en las semifinales. Uno de los grandes protagonistas del conjunto helvético ha sido el arquero Gregor Kobel, figura clave en la clasificación de su selección.

El guardameta del Borussia Dortmund fue determinante en los octavos de final al mantener su arco en cero frente a Colombia y convertirse en héroe de la definición por penales, donde Suiza se impuso por 4-3.

De hijo de una leyenda del hockey a figura del fútbol

Kobel nació en una familia ligada al deporte. Su padre, Peter Kobel, fue un destacado jugador de hockey sobre hielo en Suiza durante las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, pese a la influencia familiar, Gregor optó por un camino distinto y eligió el fútbol.

El portero suizo es una de las figuras de la escuadra/Getty Images)

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Sus primeros pasos los dio en el FC Seefeld de Zúrich, donde comenzó jugando como delantero. No obstante, una ausencia del arquero titular cambió el rumbo de su carrera: debido a su estatura, el entrenador decidió ponerlo bajo los tres palos. Desde ese día nunca volvió a salir del arco.

Gregor Kobel es una de las figuras de Suiza. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Con el apoyo de su padre, más tarde ingresó a las divisiones inferiores del Grasshopper Club Zúrich y posteriormente dio el salto al TSG Hoffenheim de Alemania siendo aún menor de edad.

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Con el tiempo, Peter Kobel reconoció que al principio le costó aceptar la decisión de su hijo de escoger el fútbol sobre el hockey, pero entendió que su afición no estaba en la pista, si no en la cancha.

Su debut profesional llegó en agosto de 2018 con Hoffenheim por la Copa de Alemania, manteniendo su arco invicto. Posteriormente fue cedido al FC Augsburg y llegó al VfB Stuttgart, donde consiguió el ascenso a la Bundesliga en la temporada 2019/20.

Su gran rendimiento despertó el interés del Borussia Dortmund, que en 2021 pagó cerca de 15 millones de euros por su fichaje.