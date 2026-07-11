Alejandro Camargo confesó que sigue cada detalle del torneo y recalcó que no se pierde partido del crack trasandino.

El Mundial 2026 será recordado como el último baile de los cracks más importantes del fútbol en los últimos años. Nombres como Cristiano Ronaldo, Neymar, Luca Modric, Mohamed Salah y Lionel Messi entre otros, disputan su último torneo de esta categoría.

Un momento más que especial y que se extiende tanto para hinchas como para los propios jugadores que comparten profesión con estos cracks. Así lo confesó Alejandro Camargo en conversación con Redgol, donde recalcó que no se pierde ningún detalle del crack trasandino.

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“Veo todos los partidos”, lanzó de entrada la figura de Coquimbo Unido que se hace el tiempo entre entrenamientos y los encuentros que tiene que disputar con el pirata.

“Cuando juega Argentina se vive de otra forma. Aunque en estos últimos dos partidos he estado más nervioso”, detalló tras lo ocurrido ante Cabo Verde y Egipto.

Mundial: ¿El último baile de Lionel Messi?

Pero lo que más preocupa a Alejandro Camargo es la situación de Lionel Messi. El “10” lidera a la albiceleste, pero a su vez este Mundial será el último torneo con su selección.

La pelota siempre al 10. Argentina busca este sábado una nueva semifinal de Mundial y Lionel Messi será titular en el elenco albiceleste (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“El otro día hablaba con mi señora, que hay muchos jugadores que no van a estar en el próximo mundial. También con Messi, no asimilamos que son sus últimos partidos. Es muy difícil de asimilar”, confesó como un hincha más de la albiceleste.

Pero ahora su preocupación también está en la otra llave de semifinales y que podría ser el rival de Argentina en una pronta final.

“Yo quería que pasara España porque le hace más competencia a Francia. Están demasiado fuertes. Tienen mucho despliegue físico de mitad para arriba. Son unas máquinas”, advirtió. Por lo que ahora habrá que esperar por la definición del próximo 19 de julio.