La transmisión de la cita planetaria ha sido todo un fenómeno pese a que Chile no está presente.

La Copa del Mundo 2026 ha capturado la atención del público chileno y así lo demuestran las increíbles cifras alcanzadas por Chilevisión en el duelo de Argentina vs Suiza.

La cita planetaria reúne a todos los fanáticos del fútbol alrededor de una pantalla. Pese a que Chile no logró clasificar, igual los seguidores nacionales han seguido muy atentos a esta competición que reúne a lo mejor de lo mejor del deporte rey.

Chilevisión arrasa

Chilevisión es el canal encargado de transmitir la Copa del Mundo 2026. Si bien no dan todos los encuentros, el que dan logra imponerse en su horario. Claro, en estos tiempos donde se cobra por todo, no deja de ser lindo ver buen fútbol en TV abierta.

Durante el sábado 11 de julio desde el canal 11 dieron el partido entre Argentina y Suiza, el cual ganó otra vez con polémica la Albiceleste. 3-1 se impusieron los dirigidos por Lionel Scaloni en tiempo extra, metiéndose en la semifinal. Este encuentro no solo dejó cuentas alegres en Buenos Aires.

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De acuerdo a lo informado por CHV, el partido de Lionel Messi y compañía causó furor en Chile. Esto debido a que registró un rating online promedio de 2.446.553 personas, con un peak de 2.781.000. De esta manera, arrasaron con la competencia en el mismo horario ya que Mega un promedio de 243.849, Canal 13 167.025 y TVN 106.122.

Además de lo anterior, el choque entre Argentina y Suiza se transformó en el segundo más visto del Mundial 2026 en la pantalla de Chilevisión. El primer lugar le pertenece al duelo de México ante Inglaterra por los octavos de final, donde la selección de los tres leones se impuso por 3-2.

Argentina y Suiza batió registros en CHV. Imagen: Getty

Ahora las semifinales de la Copa del Mundo 2026 serán este martes 14 de julio entre Francia y España y el miércoles 15 entre Argentina e Inglaterra. Ambos partidos serán transmitidos por Chilevisión en TV abierta. Poco a poco la cita planetaria llega a su fin.