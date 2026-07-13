Didier Deschamps deja la grande con recado a Lamine Yamal: “Se juega con los pies, no con la boca”

Didier Deschamps recalcó que en la semifinal el equipo que llegar mejor es nada menos que España. “Solo les han hecho un gol”, recalcó el DT.

Comenzó la recta final del Mundial 2026. A partir de este martes 14 de julio se inicia la ronda de semifinales en busca de los últimos dos cupos para la anhelada final del próximo domingo.

Los primeros en saltar a la cancha serán España y Francia en el Estadio de Dallas. En el papel, ambos llegan como firmes candidatos a quedarse con el título. Sin embargo, en la previa Didier Deschamps aplicó una táctica más vieja que el hilo negro.

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Es que por esas cábalas del fútbol, el experimentado DT decidió darle todo el protagonismo a los dirigidos por Luis De la Fuente, por lo que indico que España es la favorita en está llave.

“Confirmó que España es la favorita”, expresó en perfecto español. “Con lo que han hecho, son favoritos. Sacando el partido con Cabo Verde, pero todo el resto es el favorito. No quiero ponerles más presión. Pero saben atacar y defender muy bien. Por algo han recibido solo un gol”, resaltó el experimentado adiestrador que se las sabe por libro.

¿Quién llega mejor a la primera semifinal del Mundial: España o Francia?

“Puede ser un partido espectacular”, aseguró Deschamps al ser consultado en la conferencia previa al duelo de este martes a las 15:00 horas de Chile. Incluso enfatizó que el mayor peligro es Lamine Yamal, a quien ya sufrió en 2025 por la Liga de Naciones y en 2024 en la Eurocopa.

Lamine Yamal es la mayor preocupación de Francia en la semifinal de este martes. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

“Es un talento especial y un jugador que puede ganar el Balón de Oro en el futuro más cercano. No juega para nada como su edad, juega como los mejores jugadores en su mejor momento”, reconoció el DT de Francia.

Sin embargo, también hizo hincapié que su equipo tiene lo suyo y que tienen más que estudiado a la figura del Barcelona para el partido de este martes. Aunque también aprovechó de tocarle la oreja a la figura de la ‘Furia Roja’.

“España tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, pero el fútbol se juega con los pies, no con la boca. Nosotros tenemos a Kylian Mbappé en forma, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Manu Koné y Adrien Rabiot que también están de buen humor y con ganas de ganar este partido”, advirtió.