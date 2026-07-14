Este martes se define el nombre del primer finalista de la Copa del Mundo en un partidazo que se jugará en Dallas.

Partidazo. Arrancan las semifinales del Mundial 2026 y este martes se jugará el esperado duelo entre la selección de Francia y su similar de España, dos candidatos para ganar el torneo.

El compromiso se jugará este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio de Dallas. Lo podrás seguir por televisión abierta a través de Chilevisión y vía streaming gracias a DSports y Disney+.

Los españoles llegan con cierta ventaja sobre los franceses, puesto que vencieron en sus últimos dos partidos oficiales, ya que La Roja celebró en las semifinales de la Nations League 2025 por 5-4 y en la final de la Euro 2024 por 2-1.

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Luis de la Fuente y Didier Deschamps encienden la semifinal entre España y Francia

En la previa al partido hablaron los dos entrenadores. Luis de La Fuente, estratega español, señaló que los galos son un duro rival, pero se ilusiona con acceder a la final del domingo en Nueva York.

“Sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un campeonato del mundo. Lo tenemos aquí la cabeza, sabiendo que es muy difícil. Pero, como diría la otra vez, lo repito ¿Y si sí?”, sostuvo el español.

Francia y España jugarán en Dallas.

En tanto, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, le traspasó la presión a los españoles y dijo que su rival es el favorito para quedarse con la victoria en Dallas.

“Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos”, indicó el francés.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Dallas.

Será transmisión de Chilevisión en todas sus plataformas. También estará disponible vía streaming por DSports y Disney+.