El triunfo de U de Chile levantó a Lucas Assadi y tuvo a Eduardo Vargas como goleador por segunda semana consecutiva.

Universidad de Chile logró ganarle por 2-0 a Huachipato en un partido que controló de principio a fin, demostrando una enorme superioridad en el Estadio Nacional.

Eso dejó muy alegre a César Vaccia, entrenador bicampeón con los azules que en charla con Redgol destaca que “hay varias cosas que rescatar, aunque se haya desvirtuado con la expulsión”.

“La U jugó mejor antes de la roja, entonces el triunfo no se debió a que el rival tenga uno menos”, fue lo primero que quiso destacar el ex DT de los azules.

Assadi y Vargas fueron figuras en U de Chile

Vargas y Assadi aplaudidos por Vaccia

Luego nombra a dos jugadores fundamentales. “El rescate de Lucas Assadi, que da los dos pases gol. Se ve con confianza, rapidito”, manifiesta por el canterano que estuvo en la banca el último tempo.

También remarca al goleador del elenco estudiantil. “Edu Vargas bien, es el Vargas de los 20 años”, señala por Turboman, que ha tenido un gran regreso tras su paso por Audax Italiano.

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También destacó que “nunca se apuró la U, tuvo el control del juego siempre. Huachipato nunca puso en riesgo el triunfo salvo una jugada puntual de Altamirano. El triunfo jamás estuvo en entredicho”.

Ahora mira con optimismo el futuro. “Tenemos que estar alegres, estamos segundos, y con este nivel de juego lo menos malo será llegar segundo e ir a Copa Libertadores“, destaca.