El portero de Cabo Verde llegó a Santiago para sumarse a Colo Colo mientras que el lateral derecho de Nueva Zelanda tuvo su debut con gol en Olimpia.

A diferencia de Tim Payne, quien se hizo moda en los días previos al Mundial 2026, Vozinha logró un furor cibernético de manera más orgánica: a raíz de su gran presentación en el empate de Cabo Verde ante España, el golero de 40 años vio explotar su cuenta de Instagram.

Pues bien, ambos vivieron una especial jornada este domingo 2 de agosto: Vozinha aterrizó en Santiago de Chile en medio de una locura monumental. Fue recibido por unos 600 hinchas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde el exgolero del CD Chaves tuvo sus primeras palabras.

“Estoy muy feliz de estar aquí, quiero agradecerles a los hinchas por el cariño y la paciencia que tuvieron para esperarme”, aseguró Vozinha brevemente en el principal terminal aéreo del país. Luego de eso, Josimar Évora Dias fue trasladado al hotel donde habitualmente concentra el primer equipo de Colo Colo.

Vozinha estuvo acompañado por Daniel Morón y por la gerenta de comunicaciones de Blanco y Negro. (Diego Martin/Photosport).

Allí tuvo su primer encuentro con Aníbal Mosa, principal promotor y gestor de su fichaje. A primera hora de este lunes 3 de agosto, Vozinha acudió a la clínica MEDS para realizarse el chequeo médico de rigor antes de firmar su contrato. Por su parte, Payne también tuvo un muy lindo día.

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El mismo día que Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo Colo, Tim Payne debutó con un golazo en Olimpia

Además de haber sido las grandes modas de la reciente Copa del Mundo, Vozinha y Tim Payne se anotaron otro punto en común: el mismo 2 de agosto que el experimentado golero arribó a Santiago, el lateral derecho neozelandés tuvo un especial encuentro con la hinchada de Olimpia.

Payne debutó formalmente en el cuadro más ganador del fútbol paraguayo. En el minuto 69 de la goleada del Rey de Copas sobre Rubio Ñu, el oceánico reemplazó a Raúl Cáceres. Su estreno no pudo haber sido mejor: convirtió el golazo que sirvió de broche de oro a aquel 5-0.

El momento previo al remate de Tim Payne que significó un golazo. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Una proyección ofensiva que resultó en una buena combinación con el argentino ex River Plate Franco Alfonso. Payne centralizó su posición y recibió el pase del exfutbolista de Central Córdoba y Huracán. Sin pensarlo mucho, el seleccionado de Nueva Zelanda sacó un remate de primera que se transformó en el quinto tanto de los pupilos de Pablo Vitamina Sánchez.

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