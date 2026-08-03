Prensa francesa queda impactada por recibimiento de Vozinha en Chile: “Una multitud impresionante”

El principal medio deportivo francés, L'Equipe, habló del arribo del arquero de Cabo Verde a Santiago para jugar por Colo Colo.

Los hinchas de Colo Colo están felices, porque las especulaciones se acabaron y Vozinha se suma al cuadro albo, tras arribar la noche de este domingo a Chile.

El arquero que se hizo popular gracias a su rendimiento con Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó a Santiago luego de informaciones que decían que se había arrepentido de jugar por el Cacique, situación que quedó totalmente descartada.

Vozinha ahora tiene un cartel de jugador conocido mundialmente, porque pasó a tener casi 30 millones de seguidores en Instagram, por lo que los hinchas chilenos se volvieron locos y lo fueron a recibir en masa al aeropuerto.

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L’Equipe comenta la llegada de Vozinha a Chile

Tan mediático es Vozinha, que el principal diario francés, L’Equipe, informó sobre la llegada del caboverdiano a Chile para defender los colores de Colo Colo.

“Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde“, tituló el medio galo sobre el ahora portero albo.

Los hinchas llegaron en masa a recibir a Vozinha. Foto: Photosport

“Su llegada a Chile ofreció, además, una nueva muestra del entusiasmo que han despertado sus actuaciones. Recibido en el aeropuerto por una multitud impresionante, Vozinha fue acogido como una gran estrella por los seguidores del club chileno“, agregó en su interior.

Vozinha tendrá un día clave este martes, porque vivirá su primer entrenamiento en Colo Colo y luego será presentado oficialmente en el puntero de la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera