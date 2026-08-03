Vozinha asombrado por la multitud de hinchas de Colo Colo: “No esperaba tanta gente”

Vozinha llegó a Chile y miles de hinchas de Colo Colo lo estaban esperando, lo que causó mucho impacto en el portero africano.

Un recibimiento multitudinario es el que tuvo el portero Vozinha en Chile. Luego del Mundial disputado con Cabo Verde, donde fue elegido el mejor meta del torneo, su fama alcanzó límites insospechados.

Así quedó reflejado en el aeropuerto de Santiago, donde miles de fanáticos de Colo Colo llegaron a recibirlo. Una situación que el portero africano no esperaba.

En conversación con las redes sociales del club, mostró su asombro por lo que significó la gran cantidad de público que fue a saludarlo a Pudahuel.

“Sinceramente, no esperaba tanta gente después del tiempo que demoró todo para llegar aquí”, expresó entendiendo que su viaje a Chile demoró más días de lo presupuestado.

Vozinha y el regalo de hinchas de Colo Colo

Además le regalaron una bandera en la que se mezclaba Colo Colo y Cabo Verde, lo que serán sus dos nuevos amores desde ahora. “Es muy gratificante ver tanta gente así para mí”, añadió Vozinha.

De seguro seguirá recibiendo mucho afecto de los fanáticos. La idea es que pueda pasar los exámenes médicos y este martes sea presentado en el Monumental.

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Si bien el Cacique no ha informado oficialmente cómo será el asunto, seguramente abrirán el estadio para que la gente pueda darle una ovación en la cancha central del recinto de Macul.