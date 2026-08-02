El ex preparador de arquero del Cacique valora el arribo del meta africano, que por fin viajó para sumarse al cuadro albo.

Colo Colo dio el gran golpe al mercado de fichajes y abrochó la contratación del arquero de Cabo Verde Vozinha, quien por fin llegará este domingo a Chile para sumarse al líder de la Liga de Primera.

Tras días de incertidumbre, el portero que ganó fama a nivel planetario por su buen rendimiento en el Mundial 2026, viajó a Santiago y en el corto plazo se unirá a la disciplina del elenco popular.

Mucho se ha comentado sobre Vozinha, y quien toma la palabra es el ex preparador de arqueros de Colo Colo y mentor de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, quien aplaude la contratación de Josimar José Évora Dias.

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Julio Rodríguez está feliz por la llegada de Vozinha a Chile

Vozinha este martes tendrá su primer entrenamiento oficial con todo el plantel de Colo Colo, y desde ya Hulk Rodríguez valora todo lo que puede aportar el golero de 40 años en el conjunto blanco.

“Me parece una buena noticia, porque si hablamos de la parte futbolística profesional, tenemos que decir que ha tenido muy buenos partidos, especialmente en el último Mundial. Si no fue uno de los mejores arqueros, o si no fue el mejor, yo creo que fue uno de los mejores. Y pese a su edad, el hombre está en perfectas condiciones”, explicó Rodríguez en diálogo con RedGol.

Vozinha se une al plantel de Colo Colo. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

“Futbolísticamente yo creo que está en un gran nivel, y la parte de marketing de Colo Colo, lógicamente que va a ser un boom a nivel mundial“, agregó Julio Rodríguez.

Por último, el ex meta indicó sobre Vozinha que “que nos deje buenas enseñanzas, lindas experiencias. Hay que conocerlo bastante más porque nosotros, en realidad, no tenemos mucho conocimiento de él, ni como persona ni como profesional”.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera