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Liga de Primera 2026

U. de Chile vs. Huachipato: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Los azules enfrentan al conjunto acerero en la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Huachipato visita a Universidad de Chile por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.
© PhotosportHuachipato visita a Universidad de Chile por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor Jugabet, cerrará la Fecha 17 de la Liga de Primera ante Huachipato este domingo en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por el título.

Los azules llegan tras vencer 2-1 a Audax Italiano y suman 27 puntos, compartiendo el segundo lugar con Universidad Católica, a 15 unidades de Colo Colo, líder del campeonato. Huachipato viene de igualar 3-3 con Cobresal con 24 puntos, que buscará el triunfo para acercarse a puestos internacionales.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 1.61. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 17.000. El empate tiene un factor de 4.47 y la victoria de Huachipato 5.84.

U. de Chile enfrenta a Huachipato este fin de semana en Liga de Primera

U. de Chile enfrenta a Huachipato este fin de semana en Liga de Primera

U. de Chile vs. Huachipato: Horario y canal

Universidad de Chile vs. Audax Italiano juegan este domingo 2 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación U. de Chile vs. Huachipato

El oncena titular azul sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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