Caso Sartor: Detallan los cuatro cargos que se investigan sobre Michael Clark

El ex Presidente de Azul Azul fue formalizado por la defraudación financiera que según Fiscalía podría llegar a los 200 millones de dólares.

El Caso Sartor comenzó su juicio está semana. Durante la jornada de jueves y viernes se registró el inicio de las audiencias y el principal protagonista ha sido Michael Clark por el cargo que registró en Azul Azul.

El empresario estuvo al mando de la concesionaria a cargo de Universidad de Chile. Por lo mismo, todas la miradas se han fijado en su participación en el caso tras las primeras dos jornadas.

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“Es un caso de defraudación financiera”, explicó el Fiscal De Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya. “Utilizaron fondos para realizar triangulaciones en distintos negocios, que en general produjeron perdidas. Fue un desfinanciamiento de un club de amigos”, recalcó sobre el daño que generó la malversación de recurso.

Pero a su vez, el Fiscal Araya también desglosó cada uno de los cargos que tiene Clark. Cuyo nombre toma relevancia ya que se sumaron nuevas pesquisas en el caso que podría implicar la malversación de 200 millones de dólares.

“A él (Michael Clark) se le imputó en el esquema de Sartor la administración desleal, la negociación incompatible, entrega de información falsa, y se le agregó el delitos por lavado de activos en Azul Azul”, enfatizó.

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La defensa de Michael Clark en el Caso Sartor

Tras las primeras dos jornadas del juicio, Michael Clark volvió a enfrentar a los medios y entregó su versión de los hechos.

“La carpeta de investigación apunta a otra parte. Hay muchas imprecisiones. Ya llegará el minuto de la defensa, de contra argumentar”, indicó. Lo que ya podría ser desde el próximo lunes 3 de agosto cuando se retome el caso.

“Estoy involucrado un poco de rebote. Si bien era director de Sartor, no soy el dueño de Sartor. Espero que las responsabilidades personales se puedan aclarar”, agregó el ex mandamás de Azul Azul.

Incluso tuvo tiempo para desmentir las acusaciones sobre su participación en el caso Sartor y lamentó la solicitud de prisión preventiva que se hizo en su contra.

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“Yo no era dueño, no era socio en Sartor. Cuando llegó a Universidad de Chile me desligo de Sartor. Me siento bastante lejano de los dueños. Me sorprende que me hayan pedido prisión preventiva a mí y no a algunos de los dueños”, sentenció.

En resumen:

Michael Clark enfrenta cargos por administración desleal, lavado de activos y negociación incompatible.

La investigación judicial del Caso Sartor abarca la malversación de 200 millones de dólares.

El juicio donde imputan al ex mandamás de Azul Azul se reanuda el 3 de agosto.