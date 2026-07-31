Esta era una de las condiciones que puso el arquero de Cabo Verde. Ahora solo resta que se presente en Chile.

Muchas dudas hay alrededor de la llegada de Vozinha a Colo Colo. Al menos en esta jornada se disipó una de ellas y el arquero finalmente podrá utilizar su apodo en Chile.

Mucho revuelo causaron los Albos al anunciar la llegada del arquero de Cabo Verde que la rompió en la última Copa del Mundo 2026. Claro que esta misma expectativa, hoy es incertidumbre por el retraso en su arribo a Macul. Los hinchas están ansiosos.

Vozinha será Vozinha

Mientras en el Estadio Monumental esperan por la llegada de Vozinha, Aníbal Mosa se jugaba otra situación clave de su fichaje en la ANFP. El presidente de Colo Colo debía convencer a sus pares de que hicieran una excepción y que el arquero pudiera utilizar su apodo en Chile.

El reglamento del fútbol nacional prohibía que el portero fuera Vozinha, el apodo por el cual es famoso y debía ponerse su nombre real: Josimar José Évora Dias. Sin embargo, desde Quilín salió humo blanco y el Consejo de Presidentes aprobó el pedido de Colo Colo.

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Según lo que indica La Tercera, los mandatarios de los clubes votaron por unanimidad a favor de que Vozinha pueda usar ese nombre en su camiseta. Además, esta situación era uno de los requisitos del africano para arribar a los Albos.

De esta manera, Mosa logra su cometido en la ANFP y ahora solo resta que la figura de Cabo Verde llegue a Chile. En la cita en Quilín, el presidente de Blanco y Negro confesó a sus pares que el contrato no está firmado todavía, por lo que solo dependen de la palabra del cuidatubos.

Vozinha tiene a todo Colo Colo expectante. Imagen: Getty

Colo Colo enfrenta este sábado 1 de agosto a Everton en Viña del Mar. El duelo será a las 15:00 horas, todavía con Gabriel Maureira bajo los tres palos. Los Albos están a la espera de que Vozinha llegue y se ponga la camiseta amarilla del equipo.