El exjugador albo atraviesa un complicado momento en Argentina y tendría intenciones de regresar al Monumental a préstamo.

El mercado de fichajes de Colo Colo todavía no suma nuevos nombres, pero desde Argentina aseguran que un viejo conocido del Cacique tendría la intención de volver a vestir la camiseta alba.

Se trata de Carlos Palacios, quien actualmente milita en Boca Juniors y no atraviesa un buen momento en el cuadro Xeneize. Según reveló el exfutbolista y actual comentarista Alberto Márcico en conversación con La Tercera, fuentes cercanas al conjunto argentino, le informaron que el mediocampista chileno buscaría regresar al Estadio Monumental.

Palacios apenas ha disputado 17 minutos en un partido oficial con Boca – Getty

El complicado presente de Palacios en Boca

“Ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días, es información muy reciente”, aseguró Márcico.

El comentarista también cuestionó el rendimiento que ha mostrado Palacios desde su llegada a Boca Juniors y apuntó a su condición física como uno de los factores que han complicado su desempeño, “Yo creo que Carlos Palacios no estaba bien físicamente. No se preparó de la mejor manera, se le veía pasado de kilos”, sostuvo.

ver también Ex Boca revela que Carlos Palacios tiene líos personales y quiere volver a Chile: “Préstamo en Colo Colo”

Durante la presente temporada, Palacios apenas ha disputado 17 minutos en un partido oficial con Boca Juniors. Para Márcico, la situación está muy por debajo de las expectativasque generó su llegada al club argentino, “Se pagó mucho dinero y no tuvo el rendimiento que todos pensábamos. Estuvo lejísimo del rendimiento, muy lejos”, afirmó.

Por ahora, la posibilidad de un regreso al Monumental no pasa de una información entregada desde Argentina, pero el nombre de Palacios vuelve a aparecer en el horizonte de Colo Colo.

En resumen…