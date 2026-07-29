Fue multicampeón con Colo Colo, se retiró y ahora vuelve para jugar en el ascenso

Brumo Romo se consagró como la gran contratación de Deportivo Las Cabras y ahora jugará en la división amateur.

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno y ahora sorprende con el retorno a la actividad de un multicampeón en Colo Colo. Esto tiene relación con Bruno Romo que desempolvó los botines para seguir su carrera como futbolista.

El defensa central fue anunciado está semana como nuevo jugador del Deportivo Las Cabras de la región de O’Higgins y disputará la categoría senior.

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“Defensor de amplia experiencia y reconocida trayectoria en el fútbol profesional”, indicaron de entrada junto con la postal del jugador, que también fue gerente deportivo de Iberia.

“Hoy llega a nuestra institución para asumir este nuevo desafío con la misma entrega y profesionalismo que han marcado su carrera. Su experiencia será un gran aporte para el plantel y para el crecimiento de nuestro proyecto deportivo”, destacó el elenco fundado en 1947.

El nuevo desafío de Bruno Romo

“Uno nunca deja de ser futbolista”, recalcó Bruno Romo en hace unos meses. El defensa sumó minutos por la Universidad Arturo Prat (UNAP) en la Liga Magisterial de Iquique.

Pero tras ello, el defensa decidió dar un nuevo salto y se transformó en fichaje de Las Cabras. De esta forma también se suma a Matías Iturriga y y Marcelo Muñoz que también fueron oficializados para este segundo semestre.

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Cabe consignar que Bruno Romo fue seleccionado nacional y en el profesionalismo contó con experiencia tanto por la Liga de Primera, Primera B y hasta en México con participación en el Suárez.

Además en su vitrina cuenta con cuatro títulos con Colo Colo durante a partir del clausura 2006, apertura 2007, clausura 2007 y clausura 2009 bajo el formato de los playoffs.