El arquero de Cabo Verde volvió a utilizar sus redes sociales tras confirmarse su llegada al Cacique.

Colo Colo confirmó oficialmente este viernes el fichaje de Vozinha, uno de los nombres que más llamó la atención durante el Mundial 2026. Desde entonces, los hinchas albos esperaban conocer las primeras palabras del nuevo arquero del Cacique.

Sin embargo, el guardameta caboverdiano sorprendió y en su primera publicación tras el anuncio de su llegada a Macul, abordó un tema completamente diferente, apoyando a su compañero de selección Sidney Lopes Cabral, quien se encontraba nominado al premio al mejor gol del Mundial 2026.

El arquero compartió el enlace para votar por el futbolista de Cabo Verde, recordando el espectacular tanto que Lopes Cabral convirtió frente a Argentina durante la cita planetaria.

Vozinha aún no habla sobre Colo Colo

Pese a que su fichaje por el Cacique ya fue anunciado oficialmente, Vozinha todavía no ha publicado un mensaje dirigido a los hinchas de Colo Colo.

Tampoco ha compartido imágenes con la camiseta alba ni se ha referido públicamente a su llegada al Estadio Monumental, mantiene el foco en su selección, aunque su llegada a Macul ya genera una gran expectativa entre los seguidores del cuadro albo.

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El próximo paso será su arribo a Chile y su incorporación al plantel de Colo Colo, donde comenzará una nueva etapa de su carrera después de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Cabo Verde.

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En resumen…