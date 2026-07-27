Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Vozinha sorprende con su primera publicación tras fichar por Colo Colo

El arquero de Cabo Verde volvió a utilizar sus redes sociales tras confirmarse su llegada al Cacique.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha ya tiene su primera aparición tras convertirse en jugador de Colo Colo
© IAVozinha ya tiene su primera aparición tras convertirse en jugador de Colo Colo

Colo Colo confirmó oficialmente este viernes el fichaje de Vozinha, uno de los nombres que más llamó la atención durante el Mundial 2026. Desde entonces, los hinchas albos esperaban conocer las primeras palabras del nuevo arquero del Cacique.

Sin embargo, el guardameta caboverdiano sorprendió y en su primera publicación tras el anuncio de su llegada a Macul, abordó un tema completamente diferente, apoyando a su compañero de selección Sidney Lopes Cabral, quien se encontraba nominado al premio al mejor gol del Mundial 2026.

El arquero compartió el enlace para votar por el futbolista de Cabo Verde, recordando el espectacular tanto que Lopes Cabral convirtió frente a Argentina durante la cita planetaria.

Vozinha aún no habla sobre Colo Colo

Pese a que su fichaje por el Cacique ya fue anunciado oficialmente, Vozinha todavía no ha publicado un mensaje dirigido a los hinchas de Colo Colo.

Tampoco ha compartido imágenes con la camiseta alba ni se ha referido públicamente a su llegada al Estadio Monumental, mantiene el foco en su selección, aunque su llegada a Macul ya genera una gran expectativa entre los seguidores del cuadro albo.

Vozinha tiene fecha de llegada a Chile: Este día Colo Colo prepara su esperado arribo al Monumental

ver también

Vozinha tiene fecha de llegada a Chile: Este día Colo Colo prepara su esperado arribo al Monumental

El próximo paso será su arribo a Chile y su incorporación al plantel de Colo Colo, donde comenzará una nueva etapa de su carrera después de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Cabo Verde.

Revisa la publicación de Vozinha:

En resumen…

  • Vozinha realizó su primera publicación tras ser confirmado como nuevo refuerzo de Colo Colo.
  • El arquero apoyó a su compañero Sidney Lopes Cabral, nominado al mejor gol del Mundial 2026.
  • El nuevo arquero albo todavía no se ha referido públicamente a su llegada al Cacique.
Lee también
La drástica postura de Colo Colo ante la oferta que maneja Falcón
Colo Colo

La drástica postura de Colo Colo ante la oferta que maneja Falcón

Gigante de Sudamérica viene por figura de Colo Colo
Colo Colo

Gigante de Sudamérica viene por figura de Colo Colo

Campeón de América demuele a ByN por el cuarto fichaje albo
Colo Colo

Campeón de América demuele a ByN por el cuarto fichaje albo

Colo Colo le va a quitar un fichaje a la U gracias a Felicevich
Colo Colo

Colo Colo le va a quitar un fichaje a la U gracias a Felicevich

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo