El extremo interesa en el Cacique, pero por ahora las cosas no han logrado aclararse. El técnico albo ha tenido un rol fundamental para preparar al jugador.

Colo Colo no para de trabajar para poder traer refuerzos en el mercado de fichajes de invierno. Después de asegurar a su primer fichaje con Vozinha, el Cacique avanza con el resto de opciones, donde Jordhy Thompson es una de sus grandes incógnitas.

El extremo del Orenburg se negó a viajar a Rusia para sumarse a la pretemporada de su equipo con la idea de apurar su retorno al Estadio Monumental. Sin embargo, desde el club dueño de su carta avisaron que no lo soltarán si no hay plata sobre la mesa.

Las cosas se han estancado hasta ese punto, pero este martes se conocieron novedades importantes. Y es que más allá de que la situación no depende de él, el jugador espera concretarlo y mantiene contacto permanente con Fernando Ortiz, el técnico albo.

Jordhy Thompson vive días claves para volver a Colo Colo: Fernando Ortiz lo sigue de cerca

El regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo entra en la recta final. A tres semanas del cierre del mercado de fichajes de invierno, el Cacique sigue sin lograr destrabar la salida del extremo del Orenburg, pero no se queda de brazos cruzados.

Jordhy Thompson sigue buscando la manera de volver a Colo Colo y Fernando Ortiz está en contacto directo. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el canterano albo, que se fuera tiempo atrás lleno de polémicas y con una denuncia de femicidio frustrado, sigue siendo opción.

“Jordhy Thompson no está caído“, enfatizó el reportero albo en el show radial. Aunque lo más llamativo es que el propio técnico de Colo Colo está encima del extremo para prepararlo. “La información que tenemos es que tiene un diálogo permanente con Fernando Ortiz“.

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El periodista enfatizó en que el delantero no ha logrado un acuerdo con el Orenburg, pero que puede haber novedades esta semana. “Falta destrabar la situación, los próximos días van a ser claves“, dijo.

Finalmente, avisó que más allá de las críticas que recibió por no presentarse a la pretemporada con su club, se quedó en Chile. “Todavía se encuentra en nuestro país”.

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Jordhy Thompson sigue soñando con volver a Colo Colo, pero hoy las cosas dependen de lo que decida el Orenburg. El extremo está en contacto con Fernando Ortiz, a la espera de poder sumarse a los trabajos del Cacique lo antes posible.

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En resumen, Colo Colo y Jordhy Thompson