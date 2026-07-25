El arribo de la figura del Mundial 2026 al Cacique no le gustó nada a un tío del actual portero titular del cuadro albo. Aseguró que deben darle oportunidades a los canteranos.

Colo Colo remece su arco con el bombástico fichaje de Vozinha. El Cacique se hace con los servicios del arquero de 40 años que brilló en el Mundial 2026 y que deberá pelear el puesto con un canterano que tiene un amplio respaldo: Gabriel Maureira.

El juvenil de 19 años tomó de emergencia la titularidad en la portería y ha respondido con creces. El arribo de un jugador con más recorrido y experiencia ha sido la excusa de la dirigencia, pero para los hinchas y hasta para la familia del formado en el Estadio Monumental, esto le juega muy en contra.

Así por lo menos lo dejó claro un tío del guardameta albo, quien arremetió con todo contra la llegada del héroe de Cabo Verde. De hecho, enfatizó en que el club debería darle rodaje a sus canteranos y no gastar millones en figuras del extranjero.

Tío de Gabriel Maureira le pega a Colo Colo por el fichaje de Vozinha

La pelea por el arco de Colo Colo tiene su primer round. Vozinha llega a reforzar la portería alba y deberá luchar por la titularidad con Gabriel Maureira, al que su familia lo defendió con todo de algo que, para ellos, no era necesario.

Un tío de Gabriel Maureira le dio con todo a Colo Colo por el fichaje de Vozinha. Foto: Photosport.

Roberto Morales, tío del guardameta, dejó un furioso reclamo en conversación con Minuto 90. “Ya tiene 40 años Vozinha. No me parece, hay que darle oportunidades a los canteranos“, lanzó de entrada.

Pero más allá del caso particular de Vozinha y Gabriel Maureira, apuntó a todos los juveniles albos. “Lo están demostrando y aman a Colo Colo, por sobre todas las cosas. Ellos mojan la camiseta y aman al club. Gasten toda esa plata en ellos, porque ellos aman a Colo Colo. Mi sobrino ama a Colo Colo“.

“No me parece que traigan a otros jugadores. Lógicamente que de repente el equipo necesita refuerzos, pero en este caso, no tienen que traer a un arquero y tienen que darle la confianza a Gabriel”, añadió.

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En esa misma línea, el tío de Gabriel Maureira destacó la manera en la que asumió el desafío y cómo respondió en la cancha. “Tienen que darle la confianza. Asumir esa responsabilidad no fue fácil para él. Mentalmente fue fuerte, mentalmente lo felicito“.

“Está en proceso de crecimiento, asumió una responsabilidad gigante que no la asume cualquiera. Tengo una confianza tremenda en él. Cuando él se equivoca hay que estar ahí, no hay que criticarlo. Está creciendo y está demostrando que puede”, sentenció.

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Colo Colo ya tiene listo el arribo de Vozinha y Gabriel Maureira deberá cuidar su titularidad ante un mundialista que viene de robarse la película. El canterano tendrá una gran disputa para atajar en el Cacique y queda con la misión de demostrarle a la dirigencia que estaban equivocados.

Los números de Gabriel Maureira en Colo Colo

En su primera temporada con el plantel de honor de Colo Colo, Gabriel Maureira ha logrado disputar un total de 14 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 3 ocasiones y ha recibido 17 goles en los 1.190 minutos que acumula bajo los tres palos.

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En resumen, Colo Colo, Vozinha y Maureira