El goleador histórico del fútbol chileno sacó la voz por el gran fichaje en el Monumental, donde asegura que se quedaba con Maureira.

Siguen las repercusiones del arribo de Vozinha como el nuevo arquero de Colo Colo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, donde el meta de Cabo Verde no llena el gusto de todos los albos.

Uno que sacó la voz fue Esteban Paredes, el goleador histórico del fútbol chileno, quien aseguró que le decisión de traerlo no fue acertada de ninguna manera, porque tapa a Maureira.

“La verdad que es un boom, no se si será lo mejor para Colo Colo, ya que no tiene copas internacionales. Sabemos que Vozinha estuvo bien en el Mundial, con buenas actuaciones, pero no se si será el lugar hoy día, ya que tenemos a Maureira un chico que viene saliendo de la cantera, con partidos buenos y se equivoca como todos los arqueros”, explicó en radio ADN.

En ese sentido, entregó hasta un ejemplo para explicar que había que esperar al juvenil albo: “Vemos como cuando empezó Claudio Bravo que también se equivocó y después fue uno de los mejores del mundo”.

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Paredes: “No sé si le consultaron al técnico por Vozinha”

Esteban Paredes profundizó en quién tomó la decisión, donde asegura que, por lo que se ha visto y escuchado, no se nota tan convencido a Fernando Ortiz en el estadio Monumental.

“Llega Vozinha y, creo, no sé si se lo consultaron al técnico, vi la entrevista tras partido, y me dejó dudas. Hoy tapa a este chico Maureira, no sé cómo esta De Paul pero si lo traen es para jugar”, explica.

“Cuesta por ahí aceptarlo, pero no creo que venga a pasear el portero Vozinha, es un refuerzo, es uno de los sueldos un poco alto, diría yo, pero es preocupante porque un chico se está iniciando, le queda mucha carrera, pero si quiere un chico de primer nivel joven vendible, con copas internacionales si son campeones, es un chico que lo ha hecho muy bien”, enfatizó.

Por lo mismo, levantó la voz por esta polémica: “La incorporación es más para la galería, no sé si hay un directorio, sabemos que el mayor accionista es Aníbal y no sé si le preguntó al técnico. Yo me quedaba con Maureira y no tría a Vozinha“.