El joven delantero selló el triunfo del Cacique ante Limache y sigue demostrando que puede pelear el puesto, lo que tiene al Tanque entusiasmado. Destacó el trabajo de Fernando Ortiz.

Colo Colo infla el pecho por la irrupción de Felipe Raipán en el fútbol chileno. El Cacique comenzó la segunda rueda rompiendo su mala racha ante Deportes Limache con el joven delantero albo anotando el 3 a 1, un tanto que entusiasmó más a Esteban Paredes.

El ídolo albo sabe lo que es ser el goleador del Eterno Campeón y ve con optimismo lo que pueda hacer el artillero de 16 años. Así por lo menos lo dejó claro en las últimas horas, donde prácticamente le dio su bendición.

El máximo goleador del fútbol chileno no dudó en alabar las condiciones que ha mostrado el juvenil en los 19 minutos que ha jugado en 2026 y en los que ha marcado 2 goles. Todo de la mano de un Fernando Ortiz con el que Visogol se saca el sombrero.

Esteban Paredes le da su bendición a Felipe Raipán en Colo Colo

A Esteban Paredes no le quedan dudas de que Felipe Raipán tiene todo para romperla en Colo Colo. El Tanque aplaudió al juvenil albo que ha sido figura en las últimas jornadas y que cada vez demuestra por qué está siendo considerado pese a tener apenas 16 años.

Felipe Raipán recibió elogios de Esteban Paredes por su irrupción en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con Radio ADN, el ídolo del Eterno Campeón le dedicó emotivas palabras al juvenil. “Lo de Raipán ya lo hemos dicho un montón de veces, es un chico que tiene muchas condiciones, al igual que Yastin Cuevas”, lanzó.

De hecho, Esteban Paredes aprovechó el haber nombrado al otro canterano en ataque y que se ha ido quedando en el camino para arengarlos a ambos. “Hoy Colo Colo tiene delanteros jóvenes que son goleadores, tanto Cuevas como Raipán“.

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Pero el Tanque no pudo evitar destacar lo que ha hecho hasta ahora Felipe Raipán. “Lo veo por un muy buen camino, tiene 16 años este chico, le han dado muchos minutos y ha respondido de buena manera al técnico”.

Finalmente, el exatacante le dedicó palabras al entrenador albo, quien ha sido clave respaldando a los juveniles esta temporada. “Esa es la confianza que tienen que tener los chicos hoy día, Maureira, Cuevas, Raipán, Hernández… me parece algo muy interesante lo que hace Ortiz. Hoy Colo Colo tiene para meter mano en el fútbol joven“, sentenció.

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Esteban Paredes espera que Felipe Raipán siga ayudando a Colo Colo rumbo al título. El Cacique está ilusionado con la irrupción de un joven goleador que, con pocos minutos, ya se hizo notar.

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En resumen, Colo Colo, Paredes y Raipán