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Colo Colo

El curioso vínculo del hermano de Mark González y la nueva joya de Colo Colo: “Rendir en el primer equipo”

Felipe Raipán firmó su primer contrato profesional con 16 años, y estuvo acompañado por Raúl Hoffman.

Por Felipe Pavez Farías

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Raúl Hoffmann acompañó a Raipán en la firma de su primer contrato
© Colo ColoRaúl Hoffmann acompañó a Raipán en la firma de su primer contrato

Colo Colo dio un importante salto para blindar a una de sus jóvenes proyecciones de la cantera. Esto porque durante la jornada de este viernes 10 de julio el delantero Felipe Raipán firmó su primer contrato profesional.

Con solo 16 años, el nacido en Pucón, forma parte del Cacique. “Mi objetivo es seguir trabajando. Rendir en mi serie y en el primer equipo, si me toca jugar”, recalcó el ariete que ya marcó su primer gol ante O’Higgins por Copa Chile. 

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La apuesta por Raipán cuenta con el respaldo de Fernando Ortiz. El “Tano” le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo y de inmediato respondió. Incluso tras recibir la roja directa ante Unión Española, retornó a su serie y siguió rompiendo redes. 

Hay buen material. Pero tenemos que entender que esto es un proceso”, aseguró Ortiz sobre el desarrollo del joven ariete. 

Hermano de Mark González y su vínculo con Felipe Raipán en Colo Colo

Pero la firma de contrato de Felipe Raipán estuvo marcada por un especial invitado. Además de su familia más cercana, el delantero de 16 años contó con el apoyo del hermano de Mark González.

Raúl Hoffman y Felipe Raipán se conocen hace varios años. Este viernes el delantero firmó contrato con Colo Colo

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Esto trata de Raúl Hoffmann, quien además de ser actor y músico, es gestor y asesor deportivo con certificación de la FIFA. Además lidera la Agencia Once Eleven. 

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Vengo de una familia relacionada a este deporte, mi papá fue jugador profesional, mis dos tíos abuelos también lo fueron y mi hermano es Mark González. Traemos el fútbol en la sangre”, explicó hace unos meses a T13. 

Conozco muy bien cómo funciona el fútbol. Tuve la fortuna de poder viajar con mi hermano, vivir afuera y ver cómo funciona el fútbol en Europa y en la élite. Lo que hago es ver una gestión completa en la carrera y una evaluación de cuál es el estado del joven, principalmente en la parte formativa”, recalcó Hoffmann. 

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