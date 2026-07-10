La Copa del Mundo sigue con su ronda de los ocho mejores tras el triunfo de Francia sobre Marruecos.

La ronda de los cuartos de final del Mundial 2026 sigue con su desarrollo. Tras la victoria de Francia sobre Marruecos hoy es turno de que España y Bélgica se vean las caras, en un partido que promete bastante en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El vencedor de este choque dejará armada la primera semifinal de esta cita planetaria, ya que justamente quien terminé pasando enfrentará al combinado francés en la ronda de los cuatro mejores.

Mientras España viene de dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo por un ajustado y agónico 1-0 en los octavos de final, Bélgica hizo lo propio ante la local Estados Unidos eliminándola con un certero 4-1 en el marcador.

Lamentablemente los Diablos Rojos llega a este duelo con una delicada baja, ya que Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en duelo ante Estados Unidos, razón por la cual estará alejada nueve meses de las canchas.

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Por suerte para los hinchas chilenos, este compromiso además de ser transmitido por los habituales servicios pagados, también irá por la TV abierta en la señal de Chilevisión.

La programación de los cuartos de final del Mundial 2026:

📅 jueves 9 de julio

16:00 hrs: Francia vs. Marruecos | Estadio Boston.

📅 VIERNES 10 de julio

15:00 hrs: España vs. Bélgica | Estadio Estadio Los Ángeles.

📅 sábado 11 de julio

17:00 hrs: Noruega vs. Inglaterra | Estadio Miami.

Noruega vs. Inglaterra | Estadio Miami. 21:00 hrs: Argentina vs. Suiza | Estadio Kansas City.

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En síntesis