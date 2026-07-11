El goleador tiene un particular estilo de comidas, lo que intentaron imitar para sorprenderse con la gran capacidad de la figura del Mundial 2026.

No hay duda alguna que Haaland es una de las grandes figuras del Mundial 2026, donde esta jornada se jugará el paso a las semifinales con la selección de Noruega cuando enfrente a Inglaterra.

El delantero del Manchester City acapara los medios de prensa de todo el mundo, aunque su última prueba fue hasta el corazón del goleador con su dieta que lo tiene como uno de los mejores.

El programa Siempre Pasa Algo quienes recorrieron Santiago para encontrar comer la misma dieta que tiene el goleador noruego, en una escena bastante particular.

Erling Haaland impacta al mundo con su dieta. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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La particular dieta de Haaland

Donde Zacarías se la jugó con el plato favorito de Haaland, quien explicó en un documental que consume 6 mil calorías diarias para mantener su masa muscular y soportar el alto desgaste.

“Es un plato muy energético. Mezclamos proteína con vitaminas”, deja en claro el experto en cocina que ha alimentado a todo Santiago con sus maravillas en el centro.

“Desde el punto de vista nutricional, el hígado y el corazón son alimentos extraordinariamente densos en nutrientes. El hígado es una fuente principal de vitamina A, vitamina B12 y hierro altamente biodisponible, mientras que el corazón aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, zing, vitaminas del complejo B y coenzima Q10. No producen un efecto inmediato como la cafeína, pero sí participan en procesos críticos como el transporte de oxígeno, el metabolismo energético, la inmunidad y la recuperación”, detalló Gabriela Riveri, nutricionista del plantel profesional de Colo Colo

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