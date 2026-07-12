No sería la primera vez que este ex portero se pone en la banca de un equipo chileno. Por el momento, eso sí, solo disfruta del Mundial.

Nació en Venezuela, tuvo una larga trayectoria en Palestino y luego se dedicó a la dirección técnica. El ex portero Felipe Núñez parece fuera de los radares chilenos tras su salida de la banca de Deportes Santa Cruz. Pero, esto no quiere decir que no esté ligado al fútbol.

Con 47 años, este ex arquero vive actualmente en Estados Unidos. Para allá se fue a hacer la labor de entrenador de arqueros en un High School, además de desempeñarse como director del área de preparadores de porteros de la Academia La Roca. Reside, exactamente, en Salt Lake City.

Entrevistado por RedGol, el ex portero se refirió a su vida en los Estados Unidos y cómo ha aprovechado la oportunidad de que el Mundial se está jugando en tierras norteamericanas.

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La nueva vida de Felipe Núñez

Contento con sus nuevos proyectos, Felipe Núñez tuvo la bondad de responder la llamada de RedGol desde Estados Unidos, para ponernos al día sobre su vida. “En este momento estoy en mi hogar, en Salt Lake City. Hoy, no me tocó trabajar, solamente lo hice de mañana, y la tarde ya la tengo libre. Mañana vuelvo al ruedo”, empezó el ex futbolista que se desempeña de portero.

“Comencé trabajando acá en una High School, en el centro de la ciudad, como entrenador de fútbol, en el desarrollo de los chicos. También, haciendo lo propio en una academia de fútbol que es la más grande acá después del Real Salt Lake (que es el equipo profesional). La academia se llama ‘La Roca’ y surte con jugadores a las inferiores del Real Salt Lake. De hecho, Gozo, que es el jugador revelación del fútbol de la MLS, salió de aquí de la academia también”, expresó el ex portero.

Los alumnos de Felipe Núñez.

Mundialista y sin cerrarle las puertas a Chile

Además, Felipe Núñez cayó parado en Estados Unidos, porque justo se fue a vivir en una época en la que el Mundial aterrizó en Norteamérica. “Fui al partido de España con Uruguay en Guadalajara, y ya la otra semana voy al del tercer y cuarto lugar en Miami”, señala el ex meta árabe, a quien le gustaría tener más posibilidades de vivir la onda mundialera.

“Me hubiese gustado ir a más partidos, pero la verdad que el acceso está muy difícil. Entre el trabajo y los costos de moverse acá dentro de Estados Unidos, sumado al valor de las entradas, se hace un poco limitante. Pero he visto muchos partidos, he tratado de ver lo que más puedo y bueno, ahora tengo la posibilidad de ir al tercer y cuarto lugar”, sentenció.

Por último, Felipe Núñez se refirió a la posibilidad de volver a dirigir en Chile, tras su ascenso con Deportes Recoleta desde la Segunda División, en 2021. “Nunca descarto ninguna posibilidad, sobre todo cuando está relacionado con lo que a uno lo mueve, que es dirigir. Pero, por este momento, estoy con harto trabajo acá. De hecho, me nombraron director de la academia del área de los preparadores de arqueros de toda la ciudad. Entonces, es harta pega y un desafío importante dejar algo para el desarrollo de los entrenadores de porteros, que creo que también es un área con harto margen de crecimiento aquí en el estado de Utah”, concluyó.