Este volante formado en River Plate de 28 años que aún pertenece al León de Collao rescindirá muy pronto en el Bolso y tendrá su primera aventura fuera de Sudamérica: se irá al fútbol asiático.

Este volante argentino formado en las inferiores de River Plate de su país llegó a Deportes Concepción y, casi de inmediato, fue refuerzo de Nacional de Uruguay por expresa petición de un director técnico que había tenido en su paso por el fútbol charrúa. Por eso mismo, el León de Collao aceptó dejarlo salir.

Las referencias son para Mauricio Vera, un mediocampista que había jugado en San Luis de Quillota. El jugador de 28 años alcanzó a disputar apenas dos partidos en los lilas, incluida una visita al Claro Arena, donde el equipo entonces dirigido por Patricio Almendra cayó ante Universidad Católica.

Eso sí, su estadía en el Bolso se truncó rápidamente. Jadson Viera, el DT que había tenido en Boston River, fue destituido luego de apenas 12 encuentros al mando del plantel estelar del gigante uruguayo. Por esa razón, Vera perdió total protagonismo bajo la tutela de Jorge Bava.

Mauricio Vera marca a Martín Sarrafiore junto a Mario Sandoval en un duelo entre Concepción vs O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

De hecho, sólo jugó dos encuentros con el exarquero como director técnico. Uno de ellos fue ante Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en ese contexto, lo mejor para él evidentemente era buscar otro club. Aunque al Conce era imposible volver.

Mauricio Vera era capitán de Boston River y enfrentó a Ñublense en el plano internacional. (Eduardo Fortes/Photosport).

El plantel dirigido por Fernando Díaz completó los cupos extranjeros y eso tiró por la borda cualquier opción para Mauricio Vera. En ese contexto, el medio El Espectador informó qué será de su futuro. Lo primero será rescindir su contrato. “El club le abonará los meses restantes del vínculo”, contó el periodista Diego Domínguez.

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Mauricio Vera sale de Nacional de Uruguay, pero no vuelve a Deportes Concepción

Mauricio Vera pasó de Deportes Concepción a Nacional de Uruguay en un préstamo tasado en 50 mil dólares que incluía una opción de compra, pero la falta de continuidad en el cuadro montevideano lo harán dar un giro radical en su carrera.

“Su destino será Indonesia”, ratificó el comunicador citado anteriormente, siempre en la exred social del pajarito. Eso sí, no especificó el club al que llegará Vera, quien sólo jugó seis encuentros en el Bolso. Un total de 329 minutos que le hicieron buscar otra oportunidad.

Mauricio Vera marca a Benjamín Chandía en el partido entre Nacional y los Piratas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Será la primera vez de Vera fuera de América: antes jugó en las inferiores de River, en la reserva de Estudiantes de La Plata, Guillermo Brown de Puerto Madryn y San Martín de San Juan antes de emprender el rumbo al cuadro Canario, donde disputó 52 partidos entre 2022 y 2023.