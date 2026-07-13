La ANFP reprogramó la final de la Copa de la Liga para el 17 de octubre, chocando en la misma semana con las semifinales de los torneos continentales.

Es oficial. Por medio de un comunicado oficial, la ANFP confirmó que la definición por Copa de la Liga, entre Coquimbo Unido y O’Higgins, se suspenda de su fecha original y se reprograme para el sábado 17 de octubre.

La decisión desde Quilín 5635 se tomó a raíz del frente de mal tiempo que se avecina para la zona central del país desde este jueves, y tras coordinación con los clubes se dispuso de ese día para el duelo que se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Sin embargo, hay un problema que seguramente en la ANFP ni se enteraron. Resulta que la reprogramación de la final en Copa de la Liga coincide con las semifinales de Copas Libertadores y Sudamericana, donde actualmente participan Coquimbo y O’Higgins.

Según el calendario oficial dispuesto por la CONMEBOL, la ronda definitoria de ambos torneos continentales se jugará entre el martes 13 y jueves 22 de octubre. Una muestra más de que el organismo no confía en la actuación internacional de ambos equipos. Pésima señal.

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Lo que viene para Coquimbo y O’Higgins tras llegar a final en Copa de la Liga

Luego de eliminar a Ñublenseen definición por penales, no hay descanso para los celestes, pues cerrarán el mes de julio con tres partidos. El jueves 23 ante Boca Juniors en “La Bombonera” por Sudamericana, el domingo 26 visita a Concepción en Liga de Primera, y el jueves 30 la revancha con los xeneizes en Rancagua.

A diferencia de O’Higgins, luego de su victoria a Unión La Caleradesde los 12 pasos, Coquimbo tendrá unos días de descanso tras pasar a la final en Copa de la Liga y jugará un encuentro en lo que resta de julio, el sábado 25 como local ante Universidad de Concepción.

Cabe recordar que los piratas jugarán por octavos de final en Copa Libertadores ante Platense, el miércoles 12 de agosto en Buenos Aires y una semana después, el miércoles 19, en el “Francisco Sánchez Rumoroso”.

En síntesis