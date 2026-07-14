Luego de una extensa carrera y jugar también en Kings League, recordado artillero hoy vive una nueva etapa en una oficina. Dice que "negocia" permisos con su hija para jugar pichangas.

Tras colgar los botines con el ascenso de U de Concepción y defender a Chile en la Kings League, el camino de Ignacio Herrera hoy está fuera de las canchas. Desde la oficina, el recordado delantero dialoga con RedGol sobre su presente.

“Estoy reinventándome un poco, es un año que lo tenía presupuestado de transición, pero siempre tenía estructurada la economía. Estoy disfrutando la familia, mi hija y el negocio familiar, que mi papá tiene una corredora de seguros y es algo que yo no desconocía”, explica.

Justamente, el Nacho Herrera le agradece a su padre por los consejos a la hora de cuidar el dinero durante su carrera. “Él me hizo que esto era un veranito de San Juan, lo del fútbol que duraba poco. Los últimos años son medios mal pagados, pero pude ahorrar”, confiesa.

Su nueva pega, el fútbol y los “permisos” de la hija

Ignacio Herrera fue promesa y goleador histórico en su momento de U Católica. Sin embargo, reconoce que fue difícil el no ser considerado en el equipo, donde después pasó por ligas como la de Kazajistán, Azerbaiyán y Corea del Sur.

“Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es haber estado en lugares tan distintos y raros. En la Católica estaba muy protegido y cuando te toca salir al profesionalismo, ves a viejos de mi edad y lo que hiciste en inferiores no vale nada”, asegura.

El Nacho estudió dos años Ingeniería en Administración, pero “no lo pude terminar. Cuando me relancé al fútbol, se me hizo muy difícil. Hoy estoy con un horario de oficina donde me exigen venir”.

“Tengo ahí las gratitudes, por así decirlo, de que me enseñan. En el fondo me permiten ser un novato a los 39 años”, explica. Finalmente, el ex goleador habla de su pasión por jugar pichangas y un eventual regreso a la Kings League.

“Está en secundario, pero sí está la opción, de hecho se juega como un Mundial de Clubes ahora en un mes más y ahí estuvimos conversando. La Kings League, no quiero pasar a llevar a nadie, pero a mí lo que a mí me ofrecieron no es fácil lo económico”, afirma.

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Por eso, para el ex ariete su prioridad ahora es su hija de tres años, donde debe negociar la ida a jugar a ligas de fútbol. “Me dice ‘llévame’, pero después no quiere que juegue, jajá. Me gusta jugar pichangas con mis amigos”, cerró.