El bicampeón de Copa América con Chile sumó otro fracaso en los Papayeros.

Deportes La Serena no ha tenido la campaña esperada de la mano de Felipe Gutiérrez. Por esta razón, cada vez son más las voces que piden la salida del entrenador.

Los Papayeros apostaron por el bicampeón de Copa América con Chile en su primera experiencia como entrenador. Sin embargo, los resultados han estado lejos de las expectativas y luego de otro revés, los hinchas parecen haber perdido la paciencia.

El nuevo fracaso de La Serena

El último fin de semana Deportes La Serena perdió ante Cobreloa por la Copa Chile y de esta manera, quedó eliminado de la Copa Chile. Este resultado no agradó para nada en el ambiente papayero y Felipe Gutiérrez analizó la situación.

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“Entiendo que, como hinchas, este tipo de situaciones las transforman en fracasos. Tendremos que buscar herramientas, darle duro y levantar cabeza. Les pedí a mis jugadores que mantengan la cabeza arriba“, explicó Gutiérrez.

“Las críticas y los cuestionamientos me los llevaré yo. Me hago responsable del 100 por ciento de todo lo que pueda pasar en la cancha. No podemos terminar el año peleando el descenso, porque eso sí sería un tremendo fracaso“, agregó el entrenador.

Felipe Gutiérrez la pasa mal en La Serena. Imagen: Photosport

Deportes La Serena ya había quedado fuera de la Copa de la Liga, quedando en el último lugar de su grupo. En la Liga de Primera están en el 12° lugar con 18 puntos, a 5 unidades de la zona de descenso. Felipe Gutiérrez es consciente de que puede salir del club si la cosa no mejora.

“Entiendo cómo funciona el fútbol y el cuestionamiento a los técnicos. Si en algún momento vemos que esto lamentablemente no da para más, yo voy a ser el primero en levantar la mano y dar un paso al costado“, cerró el entrenador papayero.