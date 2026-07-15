El delantero comienza a definir su futuro con un nuevo elenco en su horizonte. Uno de los nuestros ya sabe lo que es jugar ahí.

Ben Brereton le puso fin a sus vacaciones y regresó a los entrenamientos mientras define su futuro. El delantero terminó su aventura en el Derby County y volvió al Southampton para preparar la temporada que viene, donde hay un club que lo quiere en sus filas.

El artillero no ha sido muy considerado en los Santos y en Inglaterra avisan que el chileno-inglés puede irse una vez más a préstamo. ¿Su destino? Uno donde nuestro país ya ha dicho presente hace unos años atrás y que promete pelear por el ascenso a la Premier League.

Y es que gracias al nivel que mostró con los Carneros en la última campaña, uno de los principales animadores de la Championship puso sus ojos en él. De hecho, se espera que en los próximos días haya novedades al respecto ya que ambos clubes están conversando por otros nombres.

West Bromwich va a la carga por Ben Brereton en el mercado inglés

El futuro de Ben Brereton puede estar lejos del Southampton. Si bien el chileno-inglés entrena con los dueños de su pase, es otro el club el que lo tiene en la mira para la temporada 2026/27 de la Championship: el West Bromwich Albion.

Ben Brereton se prepara para un nuevo cambio de club en Inglaterra. Foto: Getty Images.

El periodista Scott Mason dedicó un artículo a la situación en el sitio West Brom News, confirmando que el atacante está en sus planes y no es el único. “El interés del West Brom por Brereton Díaz no es nuevo; sin embargo, podrían estar a punto de negociar con más jugadores que solo el chileno“.

Ese jugador es Cameron Archer, quien también interesa en el West Bromwich Albion y podría ser el puente para que el chileno-inglés entre en la negociación. “En lo que respecta al futuro del atacante, todo apunta a que la situación se resolverá en las próximas semanas“, enfatizaron.

ver también Arturo Vidal celebra clasificación de España a la final del Mundial 2026: “El que más sabe de fútbol soy yo”

El interés del elenco inglés en Ben Brereton llega luego de las salidas de Daryl Dike y Jed Wallace. Ambas serán importantes bajas en ataque, por lo que aspiran a cubrirlas con el artillero de la Roja.

De concretarse, el delantero podría ser el segundo criollo en vestir esa camiseta. El primero fue Gonzalo Jara, quien defendió esos colores entre las campañas del 2009 y 2011.

Encuesta¿Te gustaría ver a Ben Brereton en el West Bromwich Albion? ¿Te gustaría ver a Ben Brereton en el West Bromwich Albion? Ya votaron 0 personas

Ben Brereton espera definir lo antes posible su futuro si es que no seguirá en Southampton. El delantero no quiere que lo dejen esperando hasta última hora y ruega un acuerdo pronto para poder enfocarse en romper redes.

Los números de Ben Brereton en la última temporada

Ben Brereton interesa en el West Bromwich después de haber disputado un total de 43 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 8 goles y 3 asistencias en los 3.258 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Carlos Palacios cambia en Boca Juniors: vuelve al dorsal con el que fue campeón en Colo Colo

En resumen, Ben Brereton