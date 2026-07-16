La Copa del Mundo llega a su final este domingo en un choque de Sudamérica ante Europa: de esta parte del mundo se ha sonreído muchas más veces cuando se han enfrentado.

El planeta fútbol se detiene para presenciar una definición que promete quedar grabada en los libros de historia en este Mundial de Norteamérica. Argentina y España se verán las caras en una final inédita que no solo definirá al nuevo monarca del fútbol mundial, sino que también pondrá frente a frente a dos de las propuestas más estéticas y competitivas del último tiempo.

La Albiceleste, con su mística y jerarquía intactas, busca consolidar su dominio global, mientras que la Furia Roja llega con el cartel de candidata tras un recambio generacional dorado que ha maravillado a todos en Europa.

El dato que favorece a Argentina: Conmebol manda en finales ante europeos

Este cruce revive la eterna batalla de continentes entre la Conmebol y la UEFA, un duelo que históricamente ha favorecido a los sudamericanos en la instancia decisiva.

Messi puede sumar una nueva Copa del Mundo

De las 11 finales previas disputadas directamente entre selecciones de Sudamérica y Europa, el saldo favorece ampliamente a nuestro continente por 8-3.

Sudamérica se impuso en las definiciones de 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 y la mítica del 2022, mientras que el Viejo Continente solo pudo celebrar ante rivales del Cono Sur en las ediciones de 1990, 1998 y 2014.

De hecho, los trasandinos están 3-2 a favor en finales ante europeos. Le ganaron a Países Bajos, Alemania y Francia. Y cayeron ante los germanos dos veces.

El partido comienza a las 15:00 del domingo y también lo estará viendo la Familia Torres, que está en todas con su dúo Pack Entel.

Duelo de goleadores: Messi ante Oyarzábal

Por el lado de los sudamericanos, la historia goleadora en citas planetarias tiene nombre y apellido. Lionel Messi lleva 8 tantos en este torneo y lidera la tabla histórica de artilleros argentinos en los Mundiales con 20 anotaciones, superando los 10 festejos de Gabriel Omar Batistuta y las 8 conquistas de Diego Armando Maradona y Guillermo Stábile.

Al frente estará una España, fiel a su estilo de posesión y presión asfixiante, que busca emular la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010. En el registro histórico de la escuadra europea, el legendario David Villa se mantiene como el máximo goleador español en Mundiales con 9 tantos, pero en este torneo es Mikel Oyarzábal el máximo anotador con 5.

Oyarzábal es el goleador de España en el Mundial

Frente a frente de España ante Argentina: hay paridad

El historial directo entre ambos combinados nacionales muestra una paridad absoluta que añade aún más morbo a esta definición.

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A lo largo de los años, se han enfrentado en 14 oportunidades, con 6 victorias para Argentina, 2 empates y 6 triunfos para España. Sin embargo, en el marco de la Copa del Mundo, existe un único y lejano antecedente: ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, donde la Albiceleste se impuso por 2-1 con un recordado doblete de Luis Artime en el estadio de Villa Park.

Todo está listo y dispuesto para que ruede el balón en un partido que paralizará a Chile y al mundo entero. Con las estadísticas sobre la mesa, la mesa está servida para ver si el trofeo se mantiene en Sudamérica para estirar la hegemonía regional o si se queda en las vitrinas europeas gracias al fútbol total de la Roja.