El reconocido diario Olé publicó una explicación para los hinchas más jóvenes de la selección argentina: ganar y ganar no es normal y la Scaloneta es una excepción.

Argentina se prepara para jugar una nueva final, esta vez en racha de trofeos. La Albiceleste buscará el bicampeonato enfrentando a España en la definición de la Copa del Mundo 2026. Lionel Scaloni y Lionel Messi pueden seguir haciendo historia.

Y si bien la selección chilena nunca estuvo cerca de ganar el Mundial, en Argentina pasa algo parecido a lo que generaba La Roja, que tuvo a una nueva generación de hinchas acostumbrada a ganar a nivel continental y pelear de igual a igual contra los más poderosos de Europa.

Ahora es la Scaloneta y Messi tienen a los hinchas más jóvenes de La Albiceleste acostumbrados a ganar y ganar finales en todo ámbito. Así, el diario Olé se dio a una tarea: explicar en su país que lo vivido actualmente “no es normal”.

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Manual para hinchas argentinos jóvenes: “La Scaloneta no es normal”

“Manual de cómo explicarle a un nene que lo de la Scaloneta no es normal“, titularon. Agregan “¿cómo decirle a un pibe de 8 años, de 12 ó de 15 que esto de llegar a finales no es normal? ¿Cómo explicárselo si Messi, De Paul, Paredes, Dibu y Julián no paran de lograrlo y llegan hasta el último día de la competencia?“.

“No es normal”: la advertencia de la prensa Argentina en la previa de final del Mundial 2026 contra España.

La nota complementa que “la selección tiene mucha historia, eso está claro. Jugará este domingo su séptima final de un Mundial y ya es el máximo ganador de Copas América, con 16. Pero estamos siendo contemporáneos de la era Messi y un dato puede marcar la excelencia, más allá de las sensaciones individuales. Desde Brasil 2014 hasta la fecha, la Argentina jugó diez torneos oficiales y en sólo uno no jugó por el podio: en el traumático Rusia 2018“.

“Lo que estamos viviendo no es normal. Hay que disfrutarlo y valorarlo. La selección (y particularmente la Scaloneta) ha hecho de algo complejo, algo habitual. Ganar la Copa América 2021, ganarle la Finalissima a Italia, dar la vuelta en Qatar, lograr la Copa América 2024 y estar ahora en una nueva final del mundo, ganándole la semifinal a Inglaterra…”, sentenciaron.

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Argentina se medirá este domingo 19 de julio contra España, desde las 15:00 horas de Chile, por la final de la Copa del Mundo 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Resumen:

-Argentina disputará la final del Mundial 2026 contra España el 19 de julio.

-Lionel Messi lidera al equipo que jugará su séptima final de Copa del Mundo.

-MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede del partido a las 15:00 horas.