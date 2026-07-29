El delantero, perteneciente a Vélez Sarsfield, jugó su primer partido en el equipo juvenil albiceleste de la mano de Diego Placente.

En Argentina son varios los que ya están pensando en el recambio luego de lo que fue el Mundial 2026. Algunos emblemas del combinado trasandino, por un tema de edad, deberán colgar los botines, por lo que es necesario dar con nuevo futbolistas.

Uno de ellos en un par de años más bien podría ser Stephen Kiki Ramos, futbolista nacido en Haití que debutó en la selección Sub 17 de Argentina en un amistoso ante Ecuador preparatorio para el Mundial de Qatar de este año.

De la mano de Diego Placente, Ramos ingresó desde la banca en un partido que terminó en triunfo argentino por 2-1 gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salina. Por el lado ecuatoriano descontó Mateo Villanueva.

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La historia de Kiki Ramos, el jugador nacido en Hiatí que debutó en Argentina

Fue en Puerto Príncipe, capital haitiana, donde Kiki Ramos nació el 3 de abril del 2009. Con apenas ocho meses de vida fue adoptado por una familia argentina, lo que le permitió ser el primer futbolista en la historia de Haití en jugar un partido en un seleccionado albiceleste.

A los seis años un vecino lo llevó a Vélez Sarsfield, donde ha cumplido con todo sus proceso de formación. Hoy, en la sexta división del club de Liniers, ya suma 12 goles y es uno de los delanteros más prometedores de su generación.

El buen nivel de Stephen Kiki Ramos en las inferiores de Vélez le hicieron merecedor de un llamado en la Sub 17 de Argentina. | Foto: AFA.

Lamentablemente su progresión como futbolista se vio algo pausada en el 2025 por una serie de lesiones, las que por suerte pudo superar en este 2026, a tal punto de estar en la pelea por una citación al próximo Mundial Sub 17 que se desarrollará entre noviembre y diciembre en Qatar.

Argentina en esa cita planetaria dirá presente en el Grupo C, donde debutará el 19 de noviembre ante Australia, para luego jugar con Mozambique el 22/11 y Dinamarca el 25/11.

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En síntesis