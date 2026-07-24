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Sigue el reclamo de Argentina: Organizan protesta en el Obelisco para repetir final del Mundial

Luego de lanzar diversas teorías y hasta iniciar campaña de firmas, ahora se espera marcha masiva este viernes.

Por Felipe Pavez Farías

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Organizan marcha en el Obelisco para este viernes: el objetivo es que se repita la final del Mundial
© getty ImageOrganizan marcha en el Obelisco para este viernes: el objetivo es que se repita la final del Mundial

El Mundial 2026 terminó el pasado 19 de julio con el triunfo de la selección de España por 1-0 con golazo de Ferran Torres. Lo que acabó con el invicto y el positivo registro de Argentina con Lionel Messi

Sin embargo, este resultado no cayó nada de bien en el país vecino. A tal punto que tras el pitazo final se desataron diversas teorías sobre lo ocurrido en la cancha del MetLife Stadium. 

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Desde la curiosa arenga en la previa, la posible sentencia a Chiqui Tapia, un castigo por mostrar una bandera sobre las Malvinas y que hasta Gianni Infantino acordó darle el título a España para tener apoyo en su próxima reelección. Lo que ya fue abordado por especialistas y que descartaron de cuajo este tipo de expresiones. 

No sé que hablan. No puedo creer lo que me preguntan. Tampoco nos dijeron algo por la bandera de Malvinas”, recalcó Lionel Scaloni ante la consulta por posible amaños en el partido. 

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Nueva marcha para repetir la final del Mundial 

Por lo mismo, el reclamo ahora lo han liderado los hinchas trasandinos. A tal punto que iniciaron una campaña en Change.org donde se busca repetir la definición del torneo. Lo que ya suma más de 97 mil firmas. 

Pero para hacer aún más evidente el enojo por la final del Mundial 2026, se convocó una marcha en el Obelisco de Buenos Aires para este viernes. 

La marcha inicia a las 17:00 horas y apunta a que toda la final fue un robo. “La FIFA tiene que dar una respuesta”, expresa la campaña. Por lo que se espera una gran convocatoria para lograr que la AFA insista en la repetición del duelo ante España. 

Resumen:

España ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres.

El entrenador Lionel Scaloni desestimó públicamente las teorías sobre posibles amaños en la final.

Hinchas de Argentina convocaron una marcha en el Obelisco para exigir repetir la final.

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