El campeón del mundo en México 86 aseguró que la victoria de España fue totalmente limpia y sin ningún tipo de presión contra el plantel. “Hay que reconocer que nos ganaron bien”, declaró.

En Argentina el tema de las conspiraciones tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 han dado para mucho. Y es que algunos no se compran la idea de que la albiceleste jugó simplemente mal y fue superado. No, hay algo más que no se sabe.

¿Y qué es ese algo? Pues nadie a ciencia cierta ha sabido responderlo. Y ojo, que desde el entorno del equipo dirigido por Lionel Scaloni, incluido el propio DT trasandino, han descartado cualquier cosa rara al respecto.

Uno que salió a dar una opinión bastante tajante al respecto fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en el Mundial 1986 y subcampeón en 1990, quien en el programa F90 de ESPN respondió a quienes creen en esas conspiraciones.

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Ruggeri no cree en las conspiraciones tras perder la final del Mundial 2026

El ex defensor aseguró que “yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché… Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?”.

“Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”, agregó.

En Argentina siguen buscando respuesta para la dura derrota ante España en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el Cabezón sostuvo que “dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas… Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”.

“Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”, concluyó.

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En síntesis