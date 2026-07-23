Confirmado: Colo Colo reactivó conversaciones y negocia con Vozinha como refuerzo para el arco. Además hay dato clave relacionado con la directiva y el DT Ortiz.

Colo Colo sigue buscando arquero y tras la caída del uruguayo Santiago Mele, en el Cacique retomaron conversaciones con Vozinha, el arquero que pasó prácticamente del anonimato a ser famoso a nivel planetario por su actuación con Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026.

Es más: las conversaciones fueron confirmadas por el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta. El reportero explicó que el posible fichaje, de darse, será por gestión dirigencial y no por prioridad del técnico, Fernando Gago.

“Fue Mele el que tomó la decisión de no venir a Colo Colo. Fue más que nada no venir a la liga chilena y firmar por Independiente. Colo Colo está buscando arquero y se reactivaron las otras alternativas”, informó Arrieta.

Agregó que “tras la caída de Mele, Blanco y Negro retomó conversaciones con Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue ofrecido en el estadio Monumental, que llamaba la atención, que era un refuerzo llamativo por lo que hizo en la Copa del Mundo y en ese partido contra España. Tiene 40 años y es más experimentado”.

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“Colo Colo retoma las conversaciones con Vozinha y su representante. Pero me decían que no está cerrado, pero ahora sí es una opción más real que Vozinha llegue al arco de Colo Colo”, complementó Arrieta.

Colo Colo negocia más de cerca con Vozinha.

El reportero expone que “para Fernando Ortiz no es prioridad. Si termina llegando a Colo Colo tiene que ver con un empuje dirigencial más que prioridad del cuerpo técnico. Para Ortiz Vozinha no es primera opción, Mele sí lo era. Tiene que ver más con un empuje dirigencia que con el deseo de Ortiz. Si llega, el DT acata, pero no es su prioridad”.

Asimismo, el periodista argentino experto en fichajes, César Luis Merlo, profundizó que “luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha“.

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Sentencia que “es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El Tano Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance“.

Resumen:

-Santiago Mele rechazó la oferta de Colo Colo para firmar por Independiente.

-Vozinha retomó negociaciones para ser el nuevo arquero de Colo Colo con 40 años.

-Aníbal Mosa lidera el fichaje del caboverdiano, aunque no es prioridad del DT.