El arquero que brillara con Cabo Verde en la Copa del Mundo está en el radar del Cacique y, tras el portazo de Santiago Mele, toma más fuerza. Los hinchas se dividen.

Colo Colo hizo noticia en todo el planeta días atrás luego de que se conociera que Vozinha, quien brillara en el Mundial 2026, estuviera entre sus opciones al arco. El guardameta de Cabo Verde era uno de los grandes bombazos que planificaba la dirigencia y ahora toma más fuerza.

Este martes, el Eterno Campeón recibió un portazo por Santiago Mele y se quedó sin su principal opción a la portería. Esto deja la incógnita de si es necesario ir por otro y no son pocos los que piden al líder caboverdiano en la Copa del Mundo. Y si bien hay otra parte que se opone, ya con ser un rumor es suficiente para generar debate.

En la dirigencia del Cacique tienen definido buscar un arquero sí o sí, por lo que miran a las otras alternativas. Ahí, la estrella del Mundial espera por una propuesta mientras recorre las calles del país que le cambió la vida.

Vozinha disfruta de sus vacaciones mientras Colo Colo sigue buscando un arquero

El entusiasmo que generó la irrupción de Vozinha en el mercado de invierno del fútbol chileno crece aún más en las últimas horas. El arquero de Cabo Verde es uno de los nombres que fue acercado a Colo Colo y, ahora que se cayó Santiago Mele, no son pocos los que piden ir a buscarlo.

Vozinha anda recorriendo Nueva York mientras su nombre suena en Colo Colo. Foto: Instagram.

Después de terminar su participación en la Copa del Mundo, el jugador de 40 años se quedó siendo una de las principales figuras en los eventos fuera de los partidos. Una situación que se ha extendido hasta ahora, como lo ha dejado claro en sus redes sociales.

Mientras su nombre suena en Colo Colo, Vozinha disfruta de sus vacaciones por las calles de Estados Unidos. Más específicamente, de Nueva York, donde estuvo compartiendo imágenes, pero sin ningún guiño al fútbol.

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Lo ocurrido con Santiago Mele, quien decidió cambiar las condiciones a última hora para ir a Independiente de Avellaneda, deja abierta la puerta a otros nombres. La figura de Cabo Verde es una de las principales alternativas y más ahora que la prioridad se cayó.

Quedará esperar para ver si es que esta situación se materializa en una oferta formal en las próximas horas. El jugador está en la mira de varios clubes en distintas partes del mundo, por lo que no será fácil ir a negociar.

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Vozinha sigue sonando con fuerza en Colo Colo, pero espera tranquilo y disfrutando de sus vacaciones. El Cacique quiere un arquero y la figura de Cabo Verde está libre, aunque con más de una alternativa en otros países que le puedan ser más atractivos.

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En resumen, Colo Colo y Vozinha