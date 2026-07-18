El portero que la rompiera con Cabo Verde en la Copa del Mundo ha sido acercado al Cacique para la segunda rueda. Su representante contó los detalles.

Colo Colo puede dar un golpe al mercado de fichajes con la llegada de una figura del Mundial 2026. En las últimas horas se conoció que el Cacique ha mantenido negociaciones con Vozinha, el arquero que lideró a Cabo Verde en la cita planetaria.

El guardameta de 40 años es el gran tapado que tiene el Eterno Campeón para la segunda rueda y los hinchas ya lo ven atajando en el Estadio Monumental. La situación ha generado un enorme revuelo, por lo que su representante debió salir a aclarar todo.

El agente del jugador decidió sacar la voz para poner fin a las especulaciones y contar qué tan real es la opción de que el arquero llegue al Cacique. Y si bien no lo descartó, sí dejó en claro que no son los únicos interesados.

Representante de Vozinha cuenta la verdad de las negociaciones con Colo Colo

Colo Colo remece el mercado mundial luego de entrar a la pelea por el fichaje de Vozinha. La sensación que dejó el Mundial 2026 gracias a lo hecho con Cabo Verde ha sonado con fuerza en el Cacique, generando una expectación desde distintas partes del planeta.

El agente de Vozinha contó toda la verdad sobre su posible llegada a Colo Colo. Foto: Getty Images.

El agente del guardameta, Adilson dos Santos, conversó con La Tercera sobre lo que ha sido este rumor y qué tan cierto es que puede venir al Estadio Monumental. “Es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes”, lanzó de entrada.

Aunque el representante fue enfático en que “ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”.

Además le avisó a Colo Colo que en el continente hay otros que lo están buscando. “También se ha mostrado interés por Vozinha desde equipos de Venezuela. Incluso, hay tres o cuatro clubes de Brasil que han hecho algo parecido. Hay muchos intermediarios intentando tenerlo”.

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Eso sí, el agente le advirtió al Cacique las exigencias que hace el portero para encontrar un nuevo destino. “En este momento, Vozinha se encuentra de vacaciones en Nueva York, porque quiere descansar bien y tomarse un tiempo para tomar una decisión. El club por el cual firme tiene que darle seguridad de que va a jugar, porque eso es lo que el profesional quiere. Veremos qué ocurre”.

Habrá que ver si es que esta situación termina en uno de los fichajes más llamativos en años en nuestro país. Hoy el Cacique tiene a Gabriel Maureira en ese puesto y Fernando De Paul prepara su regreso en agosto o septiembre.

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Colo Colo y Vozinha se están coqueteando, pero por ahora no hay nada concreto sobre la mesa. El arquero sensación del Mundial 2026 está en carpeta en un equipo que duda de enfrentar la recta final del año con un juvenil.

Los números de Vozinha en la temporada 2025/26

Más allá de lo que hizo con Cabo Verde, Vozinha tuvo una regular última temporada. El arquero logró disputar un total de 19 partidos oficiales con el GD Chaves de Portugal, en los que dejó su arco en cero en 6 ocasiones y recibió 23 goles en los 1.710 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Vozinha